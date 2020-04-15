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Koronavirüsle ilgili son araştırma ezber bozdu! Sosyal mesafe 4 metre olmalı, virüs ayakkabı tabanında yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 07:51 | Son Güncelleme

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken, son yapılan araştırmalarda dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Çinli bilim adamları, virüsün ayakkabı tabanında yaşadığı ve hastadan 13 metre ileride bile tespit edildiğini belirterek sosyal mesafenin 4 metre olması gerektiğini belirtiyor.

Koronavirüsle ilgili son araştırma ezber bozdu! Sosyal mesafe 4 metre olmalı, virüs ayakkabı tabanında yaşıyor

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Ülke içi vakalara artık rastlanmazken, son günlerde de ölüm haberleri gelmemeye başladı. Virüsün merkez üssü olan Wuhan'da karantina kaldırılırken, Çinli bilim adamları da araştırmalarına hız verdi.

SOSYAL MESAFE 4 METRE OLMALI

Koroanvirüsle ilgili son yapılan araştırmaya göre virüsünün maksimum iletim mesafesi dört metreye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, virüsün ayakkabı tabanında yaşadığı ve hastadan 13 metre ileride bile tespit edildiğini belirterek sosyal mesafenin 4 metre olması gerektiğini belirtiyor.

1 AYDA 406 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİR

Türkiye Gazetesi'nin manşetten duyurduğu habere göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özka da yaptığı açıklamada "Eğer bu taşıyıcı sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor." ifadelerine yer verdi.

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