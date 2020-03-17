Koronavirüsle ilgili tarihi karar uygulanmaya başlandı! İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonucu kafe, lokanta, oyun salonlarının faaliyetlerinin Türkiye genelinde saat 00.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulması üzerine tedbir alındı.

İstanbul Üsküdar'da belediye zabıta ekipleri, polis ekipleri ile birlikte Çengelköy sahilinde bulunan kafe ve lokantaları kontrol etti.

Alınan önlemler kapsamında faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında mekan sahipleri ile tek tek görüşerek tebligatta bulunan zabıta ekipleri daha sonra Çengelköy'den ayrıldı.

İŞLETMELERİNİ İKİNCİ BİR KARARA KADAR KAPATTILAR

Trakya bölgesindeki işletmeciler de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı.

Edirne'de kafe işletmecisi Hasan Durgut, AA muhabirine genelge gereği ve halk sağlığına katkı sunmak amacıyla kafesini ikinci bir duyuruya kadar kapattığını söyledi.

Durgut, "İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Biz işletme olarak bunun tedbirlerini aldık almaya da devam ediyoruz. Bu gece 24.00'ten sonra işletmemizi kapatıyoruz. İşletmemizin ozon temizliğini de yapıyoruz." diye konuştu.