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Koronavirüsle ilgili umut verici araştırma!

24.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsle ilgili umut verici araştırma!

Koronavirüsü salgınıyla ilgili birçok bilinmez mevcut. Fakat ABD'de araştırma yapan bilim insanları Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koydu. Uzmanlar çocukların sadece yüzde 4'lük bir bölümünün koronavirüsü olduğunu ve çocukların hastalığı daha hafif atlattığını ortaya çıkardı.

Dünya üzerinde 59 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsü salgınıyla ilgili çarpıcı bir araştırma ABD’den geldi. ABD’li bilim insanları koronavirüsü salgınının çocuklar üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Philadelphia’daki Çocuk Hastanesi’nde yapılan araştırmaya göre çocukların koronavirüsüne bağlı sebeplerle hastaneye kaldırılma ve ölüm oranları önceden tahmin edilenden çok daha düşük.

Bilim insanları 135.794 hasta üzerinde yaptıkları incelemede çocukların sadece yüzde 4’ünün koronavirüsüne yakalandığını açıklarken bu ufak grup içerisinde de sadece 359 çocuğun hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Uzmanlar hastaneye kaldırılan çocukların Covid-19 testi pozitif çıkan çocukların yüzde 6.7’si olduğunu belirtirken, 8 çocuğun da koronavirüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AZINLIKLARDA DAHA YÜKSEK ORAN

ABD’li bilim insanları çocukların ve yetişkinlerin bağışıklık sistemlerinin virüsle nasıl mücadele ettiğine dair bir sonuç elde edemediklerini açıkladı. Bilim insanları araştırmada incelenen çocukların yaş aralığının geniş olduğunu belirtirken ortalama yaşın 9 olduğunu da belirtti.

Bilim insanları JAMA Paediatrics isimli tıp dergisinde araştırmayı yayınlarken, özellikle azınlıkların hastalanma oranının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, “Araştırmada Afro-Amerikan, Hispanik ve Asya kökenli hastaların daha az teste girmesine rağmen test sonuçlarının daha çok pozitif olduğunu analiz ettik” ifadesini kullandı.

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