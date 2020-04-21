Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) şu ana kadar 20 binden fazla can aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir yandan virüsle mücadele ederken, diğer taraftan banliyölerdeki şiddetin tırmanmaması için çaba sarf ediyor.

Banliyölerdeki gerilim, 18 Nisan gecesi başkent Paris'in kuzey banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de motorsikletli bir genç ile bir polis aracının çarpışmasıyla başladı.

Şiddet olayları sabaha kadar sürdü. Pazarı pazartesiye bağlayan gece olaylar Paris'in başka banliyolerine de sıçradı.

Göstericilerin havai fişek atması üzerine, polis biber gazıyla müdahale etti. Paris'in Nanterre ve Asnieres banliyölerinde de çöp bidonları ve araçlar ateşe verildi.

Başkentin diğer banliyölerinden Aulnay-sous-Bois ve Saint-Denis'de de birçok çöp bidonu yakıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Camille Chaize, yaptığı açıklamada, bu gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ancak diğer banliyölerdeki bu olayların, önceki gece yaşananlarla doğrudan baglantılı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.