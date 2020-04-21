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Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleyi sürdüren Fransa'da banliyöler hareketlendi. Paris ve Strasbourg'un banliyölerinde gençlerle polis arasında çatışmalar çıktı. Banliyölerde gerilimin tırmanması halinde bunun felaket senaryosu olacağı yorumları yapılıyor. Şiddet olayları polisin bir kişiyi aracıyla yaralaması sonrası başlamıştı.

Koronavirüsle mücadele eden Fransa şiddetin pençesinde

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) şu ana kadar 20 binden fazla can aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir yandan virüsle mücadele ederken, diğer taraftan banliyölerdeki şiddetin tırmanmaması için çaba sarf ediyor.

Banliyölerdeki gerilim, 18 Nisan gecesi başkent Paris'in kuzey banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de motorsikletli bir genç ile bir polis aracının çarpışmasıyla başladı.

Şiddet olayları sabaha kadar sürdü. Pazarı pazartesiye bağlayan gece olaylar Paris'in başka banliyolerine de sıçradı.

Göstericilerin havai fişek atması üzerine, polis biber gazıyla müdahale etti. Paris'in Nanterre ve Asnieres banliyölerinde de çöp bidonları ve araçlar ateşe verildi.

Başkentin diğer banliyölerinden Aulnay-sous-Bois ve Saint-Denis'de de birçok çöp bidonu yakıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Camille Chaize, yaptığı açıklamada, bu gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ancak diğer banliyölerdeki bu olayların, önceki gece yaşananlarla doğrudan baglantılı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Son olarak Strasbourg kentinin banliyösünde de olaylar çıktı. Kentin Meinau semtindeki polis merkezine molotof kokteylleri atıldı.

Uzmanlar, corona virüs krizi ortamında, ülkenin kronik sosyal sorunlarından olan banliyölerin alevlenmesinin felaket senaryosu olacagını söylüyor.

Fransa'da 2005'te ülke genelinde yasanan banliyö ayaklanmaları 3 ay sürmüş, ülkede olağanüstü ilan edilmesine neden olmustu.

FRANSA'DA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 265'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 832 artarak 178 bin 774'e ulaştığını söyledi.

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koronavirüs Fransa Mücadele şiddet tartışma

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