Koronavirüsle mücadele ederken 7 ilde KKKA hastalığı patlak verdi!

Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl ve son olarak da Erzincan ve Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzincan'da bu sene son 1 ay içerisinde 17 hasta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak ise kentte 30'un üzerinde hastanın yatarak tedavi gördüğünü belitti. Halen klinikte yatan olan 11 hasta olduğunu belirten Parlak, "Durumu çok ağır seyreden bir hastamız yoğun bakım ünitesinde vefat etti" dedi.

"TEMMUZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili de şu açıklamalarda bulundu:

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, Türkiye'de ilk kez 2002'de görülen vakalardan sonra tanındı ve kesin tanı doğrulandıktan sonra ülkemizde birçok bölgeden vakalar bildirildi. Öncelikle Tokat ve Kelkit Vadisi sahasında görülen vakalardan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hala varlığını korumakta ve her yıl birçok insanı etkilemektedir.