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Koronavirüsle mücadelede başarısız oldular! Çin, 30 yetkiliyi cezalandırdı

09.08.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu iddia edilen 30 yetkiliyi cezalandırdığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadelede başarısız oldular! Çin, 30 yetkiliyi cezalandırdı

Ülke genelinde 30 yetkili, son zamanlarda artan Kovid-19 vakalarına gerektiği gibi cevap veremedikleri gerekçesiyle ya görevlerinden alındı ya da çeşitli cezalar aldı.

Yetersiz görüldüğü için cezalandırılanlar arasında bir belediye başkan yardımcısı, şehir ve sağlık komisyonları başkanları, hastane yöneticileri, havaalanı ve turizm birimlerinde görevli personelin bulunduğu bildirildi.

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24 SAATTE 94 VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte 94 yerel Kovid-19 vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Son dönemde doğudaki Nanjing şehrindeki havaalanında son derece bulaşıcı Delta varyantı havaalanı çalışanları arasında görülmüş ve tropikal Hainan bölgesinden İç Moğolistan'a kadar yayılmıştı.

Delta varyantının Zhangjiajie şehrinde görülmesi üzerine 1,5 milyon nüfusa sahip şehir kapatılırken, seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe tedbirleri tekrar uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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