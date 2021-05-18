Koronavirüsle mücadelede kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Korkutucu seviyelere çıkan vaka sayıları sonrası 29 Nisan'da hayata geçirilen 'tam kapanma' süreci, 17 Mayıs itibarıyla sona erdi ve Türkiye 'kademeli normalleşme' dönemine girdi. 60 binleri geçen vaka sayısı 'kapanma' döneminde ciddi oranda düşse de halen 10 bin seviyelerinde seyrediyor.

17 MAYIS'TA VAKA SAYISI 10 BİN ÜZERİNDE

Son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

KRİTİK EŞİK YÜZDE 50

Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayıları büyük oranda düşse de henüz istenilen seviyelere gelmedi. Uzmanlara göre vakalara karşı en büyük silah ise aşı. Sabah gazetesinden Didem Seymen'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, temmuz ayına kadar 30 milyon vatandaşın daha aşılanması halinde kritik eşik olan yüzde 50'ye ulaşılacağını belirtti. Keskin'e göre, nüfusun yüzde 50'nin aşılanmasıyla birlikte vaka ve ölüm oranları ciddi oranda düşecek ve tamamen 'normalleşme' olmasa da birçok kısıtlama kalkacak ve turizm sezonu başlayacak.

