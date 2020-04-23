Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde koronavirüs tedavisi amacıyla yürütülen aşı çalışmalarında çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuçlar vermesiyle, aşılar bugün ilk kez insanlar üzerinde denenecek. İlk etapta 510 kişilik bir gönüllü grubuna uygulanacak olan aşının daha sonra 5 bin kişi üzerinde test edilmesi öngörülüyor. Oxford Üniversitesinin yanı sıra bu araştırmaya, Londra'daki Imperial College'in de katılacak. Aşı denemeleri toplamda İngiltere'nin 4 farklı bölgesinde yapılacak. Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi, geliştirilen aşı denemelerini sağlıklı ve 18 ila 55 yaşlarındaki gönüllü bireylerden oluşacağını söyledi.

EYLÜL AYINDA HAZIR OLACAK



Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen aşı çalışmalarında bu aşıların Eylül ayında milyonlarca insan için hazır olacağı belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu aşının insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını duyurmasının ardından 'koronavirüsü yenmenin en iyi yolunun' aşı olduğunu söylemişti.