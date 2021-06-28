Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! Aşılama arttı, hafta sonu vakalar azaldı

Cuma sabahtan bugün TSİ 07.21 arasında geçen üç günde yaklaşık 1.7 milyon kişi ilk doz aşısını olurken, ilk doz aşı olanların toplan nüfusa oranı 2 puan artışla yüzde 38.8 oldu.

Tam etkili çift doz aşısını olanların nüfusa oranı ise 0.2 puan artışla yüzde 17.8 oldu. İkinci doz aşılar ilk dozdan dört ila

sekiz hafta sonra yapıldığı için ikinci doz aşı sayıları gecikmeli olarak yükseliyor.

Hükümet salgının durması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirtirken, bazı uzmanlar yüzde 70'in üzerinde bir seviyeye gelinmesi gerektiğini belirtiyorlar.

VAKA SAYILARI İLK DEFA 5 BİNİN ALTINA İNDİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yeni vaka sayısı pazar günü bir önceki güne göre 383 azalarak 4 bin 883 ile tüm vaka sayılarının yayımlanmaya başladığı Kasım ayından bu yana ilk defa 5 bin seviyesinin altına indi.

Kaynak: Reuters



