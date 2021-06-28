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  4. Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! Aşılama arttı, hafta sonu vakalar azaldı

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! Aşılama arttı, hafta sonu vakalar azaldı

28.06.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de cuma günü ve hafta sonu ile birlikte en az bir doz aşı olanların sayısı nüfusun yüzde 38.8'ine yükselirken, hafta sonunda vaka sayılarında azalma görüldü. Tüm vaka sayılarının yayımlanmaya başladığı Kasım ayından bu yana ilk defa vakalar 5 bin seviyesinin altına indi.

Cuma sabahtan bugün TSİ 07.21 arasında geçen üç günde yaklaşık 1.7 milyon kişi ilk doz aşısını olurken, ilk doz aşı olanların toplan nüfusa oranı 2 puan artışla yüzde 38.8 oldu.

Tam etkili çift doz aşısını olanların nüfusa oranı ise 0.2 puan artışla yüzde 17.8 oldu. İkinci doz aşılar ilk dozdan dört ila
sekiz hafta sonra yapıldığı için ikinci doz aşı sayıları gecikmeli olarak yükseliyor.

Hükümet salgının durması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirtirken, bazı uzmanlar yüzde 70'in üzerinde bir seviyeye gelinmesi gerektiğini belirtiyorlar.

VAKA SAYILARI İLK DEFA 5 BİNİN ALTINA İNDİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yeni vaka sayısı pazar günü bir önceki güne göre 383 azalarak 4 bin 883 ile tüm vaka sayılarının yayımlanmaya başladığı Kasım ayından bu yana ilk defa 5 bin seviyesinin altına indi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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