Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada 40 yaş için aşılamanın başladığını belirtti. Sağlık Bakanlığı ise koronavirüs aşılamasında günlük yaklaşık 600 bin doza ulaşıldığını açıkladı.

"SONBAHARDA ESKİ NORMALE DÖNEBİLİRİZ"

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre bu gelişmeleri değerlendiren Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşılamanın günlük 1 milyona çıkarılması durumunda toplumsal bağışıklığın 2 ay içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK TEMMUZ SONUNDA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ise günde 1 milyon doz aşı hedefine ulaşılması durumunda temmuz ayı sonunda toplumsal bağışıklığa ulaşılacağını, sonbaharda ise eski normalimize dönebileceğimizi belirtti.

AŞILAMADA SON DURUM

14 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 33 milyon 787 bin 681, 1. doz uygulanan kişi sayısı 20 milyon 85 bin 268, 2. doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 702 bin 413 oldu.