Koronavirüsle mücadelede tarihi gün! Türkiye'de kitlesel aşılama bugün başlıyor

Aşılama takvimi 4 aşamalı olarak hazırlandı. İlk etapta sağlıkçıların aşı olması planlanırken, sağlıkçıların ardından ikinci sırada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var.

Uzmanlar Türkiye'de günlük 1.5 milyon civarında aşı yapılabilme kapasitesi olduğunu belirtirken, aşıların nasıl bir sıralamayla yapılacağı da netleşti.

Şu ana kadar 3 milyon doz aşı tedarik edilirken, Sağlık Bakanı Koca, bu sayının kademeli olarak 50 milyona çıkacağını açıkladı.

Bakan Koca açıklamasının devamında, aşılamaya bugünden itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarından başlanacağını açıkladı.

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca, yaptığı ilk açıklamada ""Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Onay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için dün 'acil kullanım onayı' verdi.

Üçüncü sırada riskli ortamda çalışanların (polis, adliye ve yargı personeli, öğretmenler, gıda ve lojistik personel, kamu hizmetlerinde görev alanlar) aşılanması gündemde.

Son olarak da takvime göre; 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler aşı olacak.

Tüm bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde sona ermesitle de giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.

Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Vatandaşlar koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023’e ‘Aşıla’ yazıp SMS atarak öğrenebilecekler.

AŞI RANDEVU SİSTEMİ DEVREDE

Öte yandan koronavirüs aşı randevuları da dün itibariyle verilmeye başlandı. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden mhrs.gov.tr veya ALO 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

