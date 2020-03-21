HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Virüs testi 15 dakikada sonuç verecek

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Virüs testi 15 dakikada sonuç verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak." denildi.

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Virüs testi 15 dakikada sonuç verecek

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

15 DAKİKADA SONUÇ VERECEK

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.
Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM’de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Yurt dışında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilecek mi?Yurt dışında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilecek mi?
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs hızlı tanı kiti Kovid-19 koronavirüs testi

En Çok Okunan Haberler

Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

İçişleri'nden 81 ile 'asker uğurlama töreni' uyarısı

İçişleri'nden 81 ile 'asker uğurlama töreni' uyarısı

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diğer Haberler
İstanbullular uyarıyı dikkate almadı! Boğaz çevresi kırmızı renge büründü

Boğaz çevresi kırmızıya büründü

Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek

Yurt dışında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilecek mi?

Elazığ'da faciadan dönüldü! Tren raydan çıktı

Elazığ'da faciadan dönüldü! Tren raydan çıktı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" vaka tespit edilmedi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de 3. gün de güzel haber geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Son dakika! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.