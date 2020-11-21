Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı, ortaya bu manzara çıktı

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, dün saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bu kapsamda, Ankara'da alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere restoran, lokanta, pastane ve kafe gibi tüm yeme içme yerleri, iş yerinde müşteri ağırlama hizmetini sonlandırdı.

Masa ve sandalyelerini toplayan iş yerleri, dün saat 20.00 itibarıyla sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet vermeye başladı.

Başkentteki yeme içme yerlerinin, oturma düzeninde müşteri ağırlamadıkları, paket servis ya da "gel-al" hizmeti sundukları görüldü.

Paket serviste artış olmasını öngören bazı iş yeri sahipleri, karton kutu ve tek kullanımlık malzemelerden normale göre daha fazla temin etti.

SAAT 20.00'DEN SONRA 'GEL-AL' HİZMETİ DE SONLANDIRILACAK

Bu iş yerleri, 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları, saat 20.00'den sonra "gel-al" şeklindeki hizmetini de sonlandıracak ve sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.