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Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı, ortaya bu manzara çıktı

21.11.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı, ortaya bu manzara çıktı

Ankara'daki lokanta ve kafe gibi yeme içme yerleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelgesi kapsamında, sadece paket servis ya da "gel-al" şeklinde hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, dün saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bu kapsamda, Ankara'da alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere restoran, lokanta, pastane ve kafe gibi tüm yeme içme yerleri, iş yerinde müşteri ağırlama hizmetini sonlandırdı.

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Masa ve sandalyelerini toplayan iş yerleri, dün saat 20.00 itibarıyla sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet vermeye başladı.

Başkentteki yeme içme yerlerinin, oturma düzeninde müşteri ağırlamadıkları, paket servis ya da "gel-al" hizmeti sundukları görüldü.

Paket serviste artış olmasını öngören bazı iş yeri sahipleri, karton kutu ve tek kullanımlık malzemelerden normale göre daha fazla temin etti.

SAAT 20.00'DEN SONRA 'GEL-AL' HİZMETİ DE SONLANDIRILACAK

Bu iş yerleri, 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

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Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları, saat 20.00'den sonra "gel-al" şeklindeki hizmetini de sonlandıracak ve sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

'KURYE SAYIMIZI ARTIRDIK'

Lokanta sahibi Necmettin Akkaya, ilgili genelge doğrultusunda iş yerinde masa servisini durduklarını, yemek hizmetini paket servisi şeklinde sürdürdüklerini belirtti.

Paket serviste kullanılan malzemelerden normale göre daha fazla temin ettiklerini ifade eden Akkaya, müşterileri mağdur etmemek için 5 olan motorlu kurye sayısını 7'ye yükselttiklerini söyledi.

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Müşterilerden Adnan Güler ise yemek ihtiyaçlarını gidermek için geldikleri lokantada masa düzeninin kaldırılmasından dolayı siparişlerini paket olarak alıp arabada veya evde yiyeceklerini kaydetti.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler, "Bence böyle çok daha mantıklı. Çünkü virüs insanların bir araya gelmesiyle yayılıyor. Türkiye olarak bunun üstesinden gelebilmemiz için bunların yapılması gerekiyordu. Umarım virüsten en kısa zamanda kurtuluruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA


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