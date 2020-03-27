HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar

Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar

27.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek veren birçok gönüllü oluşumdan biri de 3 boyutlu yazıcılarıyla, sağlık personellerinin siperli maske ihtiyacını karşılamaya çalışan "3 Boyutlu Destek" grubu. Yaklaşık 1 hafta önce başlayan kolektif üretim hareketine Türkiye'nin hemen her kentinden 3 boyutlu yazıcı sahipleri, mühendisler ve tasarımcılar destek oluyor. Hareketin kurucu ortakları "3 Boyutlu Destek"i anlatıyor.

Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar

https://www.youtube.com/watch?v=NQYS\_wSvuRw&feature=youtu.be

Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek veren birçok gönüllü oluşum var. Onlardan biri de 3 boyutlu yazıcılarıyla, sağlık personellerinin siperli maske ihtiyacını karşılamaya çalışan "3 Boyutlu Destek" grubu.

Kolektif üretim hareketi başlatan grup ilk haftasında Türkiye'nin hemen her ilinden üretime dahil olan 3 boyutlu yazıcı sahipleriyle yüzlerce maske üretip hastanelere ücretsiz dağıtımını sağladı.

Hareketin kurucu ortakları "3 Boyutlu Destek"i anlatıyor.

Video: Aylin Yazan - Neyran Elden

Koronavirüs

Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Dikkat! Kararlara uymazsanız hapis cezası alabilirsinizDikkat! Kararlara uymazsanız hapis cezası alabilirsiniz
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Antalya'yı karıştıran koronavirüs mesajı!

Antalya'yı karıştıran koronavirüs mesajı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Diğer Haberler
Son dakika: KPSS'nin yapılacağı tarih belli oldu

KPSS'nin yapılacağı tarih belli oldu

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

İstanbul'da virüs fırsatçılarına arka arkaya baskın

İstanbul'da virüs fırsatçılarına arka arkaya baskın

Koronavirüs nedeniyle günlük tutmaya başladı!

Koronavirüs nedeniyle günlük tutmaya başladı!

Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlar hapis cezası alabilir

Dikkat! Kararlara uymazsanız hapis cezası alabilirsiniz

Süper Loto sonuçları 26 Mart: Dudak uçuklatan devir!

Dudak uçuklatan devir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.