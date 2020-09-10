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Koronavirüsle mücadeleye böyle dikkat çekti: Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde mermer işi ile uğraşan Halil İbrahim Demirci isimli esnafın, mezar taşına işlediği uyarı yazısı dikkat çekti. Demirci'nin "Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın" yazısı ile pandemi kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Koronavirüsle mücadeleye böyle dikkat çekti: Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın

Sosyal medya sayfalarından paylaşım yapan Halil İbrahim Demirci, tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadelede tüm uyarılara rağmen vatandaşların gereken hassasiyeti göstermediğini vurgulamak amacıyla özel bir mezar taşı hazırladı. İş yerinin ön tarafına hazırlamış olduğu mermerden yapılma mezarı yerleştiren Demirci’nin bu hareketi başta komşuları olmak üzere oradan gelen-geçen herkesin dikkatini çekti. Yaptığı mezarı sosyal medya hesabından da paylaşan mermercinin duyarlılığı takdir topladı.

'HAYAT EVE SIĞAR, BİZE İŞ ÇIKARTMAYIN'

Mermerci, mezar taşındaki mesajında; “Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli. Dolar kuru zaten artıyor” ifadelerine yer verdi.

Dede mesleği olan mermerciliği babası Ramazan Demirci ile sürdürmekte olduğunu ifade eden Halil İbrahim Demirci, “Nazilli’nin ilk mermercilerinden olan dede mesleğimizi sürdürmekteyiz. Yaklaşık 8 aydır süren virüs yayılımı son günlerde hızlıca arttı. Bizler uyarıları dikkate almadığımız sürece hem sevdiklerimize hem de tüm insanlığa zarar vereceğiz. Biz esnaf olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında mezar ve mezar taşı örneği göstererek acı gerçeği hatırlatmaya çalıştık. Lütfen maske takalım. Evde kalalım. Sosyal mesafeye, verilen talimatlara uyalım. Biz esnaf olarak kazanmasak da olur. Hayat değerli. Sizler hayatınızı kaybetmeyin. Bu acı gerçeği mezar taşına yazdığım yazı ile Korona virüse karşı önleminizi almanızı istiyorum. Hayat değerli. Lütfen herkesin hayatına sahip çıkalım. Evde kal Nazilli, evde kal Türkiye” dedi.

Mermercinin komşularından olan esnaf Hüseyin Aydın, “Ben Motosiklet aksesuarı imalatı yapıyorum. Arkadaşımız koronavirüse dikkat çekmek için çok güzel bir şey yapmış. Onu tebrik ederim. Herkes o yazılardan ibret almalı. Nazilli halkı olarak koronavirüse karşı kurallara uymamız lazım. Hepimiz kurallara uyarsak kısa zamanda korona virüs belasından kurtuluruz. Daha mutlu şekilde hayatımıza devam ederiz. Bu koronavirüsten kurtulmanın yolu kurallara uymak. Hayat her şeyden üstündür, her şeye değer yani. Mümkün olduğu kadar işimiz olmazsa sokaklarda, pazarda gezmeyelim. Yani işimiz olursa da hemen işimizi görüp dönmemiz lazım. Lütfen kurallara uyalım” dedi.

Kaynak: İHA

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