Koronavirüsle ortaya çıkan hareketsizlik ve kilo problemi tehlikeli boyutlarda mı?

Uzmanlar, pandemi sırasında spor yapılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan hareket eksikliğiyle obezite ya da kalp sorunları gibi hastalıklarda yükseliş yaşanmasından endişeleniyor. Bu hastalıklar aynı zamanda Covid-19 hastalığının etkilerinin daha ağır hissedilmesine de yol açıyor. Dünya Bankası'nın 26 Ağustos'ta yayımladığı küresel veriler üzerinden yapılan analize göre obezite Covid-19 yüzünden ölüm ihtimalini yüzde 50 artırıyor. Aynı araştırmaya göre obezitenin koronavirüse karşı geliştirilen aşının etkisini azaltma ihtimali de bulunuyor. Günlük adım sayısı Hareket seviyesini takip eden bir uygulama olan Fitbit, mart ve haziran aylarında 4 milyon kullanıcısının davranışlarını inceleyerek bu konuda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırmayı gerçekleştirdi. Araştırmada dünya çapında bir kişinin attığı günlük adım sayısının 2019'un aynı dönemine kıyasla ciddi oranda düştüğü görüldü. Haziran ayındaki verilere göre sokağa çıkma kısıtlamalarının azaldığı yerlerde bile bir önceki yılın hareket seviyesine yaklaşılamadı.

En hareketsiz olanlar gençler Bütün yaş grupları arasında 18-29 arasındaki kişilerin en düşük hareket seviyesine sahip olduğu tespit edildi. Yaşam tarzına ilişkin olarak ortaya çıkan hastalıklarla mücadele etmek için kurulan British Society of Lifestyle Medicine'den doktor Punam Krishan, "Yüksek seviyede olan stres bizim uyku düzeyimizi etkileyebilir, bu da daha sersem ve yorgun hissetmemize yol açar. Bu da enerji seviyemizin düşmesine ve daha az spor yapmamıza neden olur. Spor yapmadığımızda da yemekle ilgili daha kötü kararlar veririz, bu da bizi sonunda sağlımızla ilgili negatif bir döngünün içine atar" diyor. Farklı ülkeler vatandaşlarının kilo aldığını açıkladı Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar da nüfusun kilo aldığını gösteriyor. Brezilya'nın önde gelen üniversitelerinden olan UFMG (Minas Gerais Federal Üniversitesi) 10 kişisen dördünün kilo aldığını ortaya koydu. İtalya, Fransa, İngiltere ve İsrail de vatandaşlarının kilo aldığını belirten ülkeler arasında. Bu durumun sağlık açısından kaygı oluşturduğunu aktaran Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de insanları evlerinde egzersiz yapmaları için teşvik eden kampanyalar düzenliyor.

Fitbit verilerine göre dünya çapında adım sayısı en çok düşen ülkelerin başında Haziran 2020'de atılan adımların bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldığı Meksika geliyor. Meksika, koronavirüs yüzünden ölüm yaşanan ülkeler sıralamasında üçüncü sırada. 27 Ağustos itibarıyla bu rakam 62 bin oldu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inden fazlası ise yüksek tansiyon, diyabet ya da obezite gibi sağlık sorunu yaşayan kişiler oldu. Özellikle de çocuklar arasında vakaların ve ölümlerin görülmesi ile ilgili endişeler oluştu. Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 12 Nisan ve 8 Haziran arasında çocuklar arasındaki koronavirüs vakaları 84'ten 2 bin 600'e çıktı. Gençler sporu kesti Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 13-30 yaş arasındaki 8 bin genç ile yaptığı araştırma bu gençlerin yarısının pandemi sırasında spor yapmayı kestiğini gösteriyor. Uzmanlar, obezitenin pandemiden önce de gençler arasında bir sorun olduğunu, koronavirüs ile bu durumun daha da ciddileşebileceğini belirtiyor. Yaşlı nüfus da tehlike altında

Fitbit verilerine göre Haziran 2020'de bir önceki yıla göre adım sayısında yüzde 11 düşüş yaşanan Japonya'da insanların rutinlerine devam etmeyi güvenli bulmadığı ortaya çıktı. Bunun da yaşlı nüfus üzerinde olumsuz bir etkisinin olmasından endişe ediliyor. Tokyo'daki Tsukuba Üniversitesi, 65 yaş üstündeki yaşlıların fiziksel aktivitesinin yüzde 28 azaldığını tespit etti. Bunun da ileride bedensel engellerin meydana gelmesine yol açabileceği kaydedildi. Diyabet hastaları da egzersizi kesti Hindistan'da ise haziran ayında adım sayısının yüzde 11 azaldığı kaydedildi. 70 milyon diyabet hastasının olduğu ülkede 100 diyabet hastasını takip eden doktorlar, yüzde 42'sinde hem egzersiz düzeyinin azaldığını hem de daha fazla karbonhidrat yenildiğini tespit etti. Pandeminin halihazırda hareketsizlik sorunu yaşayan Hindistan'ı bu açıdan olumsuz etkilediğini kaydeden doktorlar, koronavirüsten önce de vatandaşların yüzde 35'inin hareketsiz olduğunu aktardı. İngiltere'de 20 yaş üzeri 5.800 yetişkin ile yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 60'ı egzersiz seviyesini koruduğunu kaydederken yüzde 25'i düşürdüğünü kabul etti.