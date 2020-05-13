HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi

'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi

13.05.2020 20:06 | Son Güncelleme

BBC'nin geçen ay Londra'daki University College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çektiği haberde bir isim dikkat çekiyordu: Ertan Nazım. 70 yaşındaki Kıbrıs Türkü, "Karım, çocuklarım eve dönmemi bekliyorlar. Bu hastalıkla savaşacağım" demişti. BBC izleyicilerinin merakla beklediği Ertan Nazım'a ulaştık. 26 gün hastanede tedavi sonra taburcu olan Nazım yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi

BBC muhabiri Fergus Walsh geçen ay Londra'daki University College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı verilen mücadeleyi ekrana taşımıştı.

Fergus Walsh'un haberinde bir isim dikkat çekiyordu: Ertan Nazım.

70 yaşındaki Kıbrıs Türkü Ertan Nazım, Walsh'a, hastalığı yenip eve dönmek istediğini söylerken, "Karım, çocuklarım eve dönmemi bekliyorlar. Bu hastalıkla savaşacağım" demişti.

Haberi izleyen BBC Türkçe'nin takipçileri de Ertan Nazım'ın durumunu merak ediyordu.

Ertan Nazım, 26 gün sonra "savaşı" kazandı ve eve döndü. Doktorlarıyla video konferans yöntemiyle görüşüyor, sağlık durumuyla ilgili bilgi veriyor.

Bazen akşamları nefes darlığı çekse de eve dönmekten çok memnun.

Ertan Nazım, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 26 gün geçirdiği hastanede neler yaşadığını, "koronavirüsle savaşı" nasıl kazandığını BBC Türkçe'ye anlattı.

İngiltere'de koronavirüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinde bir gün

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
Remdesivir için kritik anlaşma! 5 şirket 127 ülke için üretecekRemdesivir için kritik anlaşma! 5 şirket 127 ülke için üretecek
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 27 bin 74'e yükseldi

Ghebreyesus'dan Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıya kınama

'Duyunca dehşete düştüm'

İtalya'da koronavirüsten 195 can kaybı daha

İtalya'da koronavirüsten 195 can kaybı daha

Koronavirüste kullanılan Remdesivir ilacının üreticisinden 5 şirkete üretim izni

Remdesivir için kritik anlaşma! 5 şirket 127 ülke için üretecek

ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD'de ölü sayısı artıyor!

Lesotho'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Lesotho'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.