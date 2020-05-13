'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi
'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi
13.05.2020 20:06 |
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BBC'nin geçen ay Londra'daki University College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çektiği haberde bir isim dikkat çekiyordu: Ertan Nazım. 70 yaşındaki Kıbrıs Türkü, "Karım, çocuklarım eve dönmemi bekliyorlar. Bu hastalıkla savaşacağım" demişti. BBC izleyicilerinin merakla beklediği Ertan Nazım'a ulaştık. 26 gün hastanede tedavi sonra taburcu olan Nazım yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.