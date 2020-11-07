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Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 18:31 | Son Güncelleme

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sosyal medya hesabından pozitif ve temaslı vakaların listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma

Ulus ilçesindeki filyasyon ekibinde görevli öğretmen Hakkı A., dün gece sosyal medya hesabından ilçede koronavirüs testi pozitif çıkanlar ile temaslı olanların adlarının yer aldığı bir liste yayınladı. Hakkı A. paylaşımında, "Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi. Gelen tepkiler üzerine Hakkı A., paylaşımını kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, "Öğretmen arkadaşımızın filyasyon ekibinde görevli olduğunu öğrendik. Kendi sosyal medya hesabında bu listeleri paylaştığı bizlere bildirildi. Kendisiyle ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gereği yapılacaktır" dedi. (DHA)

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