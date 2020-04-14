HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!

Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının etkilediği bazı ülkeler Covid-19'un yavaşlamasıyla normale dönmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar normalleşme yönünde atılacak adımlar için planlamaya dikkat çekiyor. Acele edilmesi durumunda ülkelerin 2. dalga koronavirüs salgınına yakalanabileceği belirtiliyor.

Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını neredeyse tüm ülkelere yayıldı. Vaka sayısı 2 milyona doğru hızla yaklaşırken ölü sayısı da 120 binin üzerine çıktı.

Başta salgının merkezi Çin olmak üzere koronavirüs bazı bölgelerde gerilemeye başladı.

Salgına karşı alınan sert önlemler gerilemenin görüldüğü ülkelerde esnetiliyor.

Ancak normale dönüşün hızlı olmasının yaratacağı sorunlara karşı uzmanlar uyarıyor.

Hong Kong Üniversitesi'nde görev yapan epidemiyolog Ben Cowling de bu görüşü destekleyenler arasında.

Cowling ikinci dalga uyarısına atıfta bulunarak, "Zamanlamanın oldukça zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ülke erkenden kuralları kaldırmak istemeyecektir eğer yasakları esnetirlerse salgının yeniden vurduğu ilk ülke olabilirler" dedi.

Koronavirüs salgını dünyayı dalgalar halinde etkiledi. Çin'den İran'a ve Avrupa'ya sıçrayan salgının şu anda en etkili olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri.

Ülkede vaka sayısı 600 bine yaklaştı öte yandan ABD 23 binden fazla ölümde koronavirüste en fazla can kaybının görüldüğü ülke ünvanını da elinde tutuyor.

Salgının merkezi Çin'den açıklanan resmi rakamlara göre Covid-19 ülkede durma noktasına geldi.

Hastalığa yakalanan 82 bin kişiden 77 bini de iyileşerek taburcu oldu.

Öyle ki Wuhan kenti seyahat yasağının kaldırılmasını ışıklı gösterilerle kutladı.

Yasaklar kaldırılırsa salgının devam ettiği ülkelerden yeni bir dalganın yayılması tehlikesi uzmanları korkutan etmenlerden.

Ben Cowling'e göre Haziran ya da Temmuz ayına kadar tedbirlerden tamamen vazgeçilmemeli ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

İTHAL VAKA TEHLİKESİ

Salgının kontrol altına alındıktan sonra yeniden yayılabileceğine ilişkin en somut örnek ise Singapur.

Dünyanın en yoğun ülkelerinden olan tek şehirden oluşan Singapur'da salgın hızlıca kontrol altına alınmıştı.

Yetkiler salgına yakalananları temas ettikleri insanlarla birlikte izole etmeyi başarmıştır.

Ancak ülkeye dışarıdan gelen insanların getirdiği ithal corona virüs vakaları nedeniyle yeni Covid-19 kümelerinin oluştuğu tespit edilmişti.

Bu durum nedeniyle Covid-19'un ilk olarak 15 Şubat'ta görüldüğü ülkede Mart'ın 15'ine kadar 250'nin altında olan vaka sayısı son verilere göre 3 bine yaklaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyorABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İkinci Dalga

En Çok Okunan Haberler

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

'Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu'

'Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu'

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Diğer Haberler
İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi

ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor

ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor

Yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı!

Yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı!

Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek

NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek

Korkutan iddia: Koronavirüs kısır mı yapıyor?

Korkutan iddia: Koronavirüs kısır mı yapıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.