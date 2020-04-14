Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!

Ülkede vaka sayısı 600 bine yaklaştı öte yandan ABD 23 binden fazla ölümde koronavirüste en fazla can kaybının görüldüğü ülke ünvanını da elinde tutuyor.

Koronavirüs salgını dünyayı dalgalar halinde etkiledi. Çin'den İran'a ve Avrupa'ya sıçrayan salgının şu anda en etkili olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri.

Cowling ikinci dalga uyarısına atıfta bulunarak, "Zamanlamanın oldukça zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ülke erkenden kuralları kaldırmak istemeyecektir eğer yasakları esnetirlerse salgının yeniden vurduğu ilk ülke olabilirler" dedi.

Hong Kong Üniversitesi'nde görev yapan epidemiyolog Ben Cowling de bu görüşü destekleyenler arasında.

Başta salgının merkezi Çin olmak üzere koronavirüs bazı bölgelerde gerilemeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını neredeyse tüm ülkelere yayıldı. Vaka sayısı 2 milyona doğru hızla yaklaşırken ölü sayısı da 120 binin üzerine çıktı.

Salgının merkezi Çin'den açıklanan resmi rakamlara göre Covid-19 ülkede durma noktasına geldi.

Hastalığa yakalanan 82 bin kişiden 77 bini de iyileşerek taburcu oldu.

Öyle ki Wuhan kenti seyahat yasağının kaldırılmasını ışıklı gösterilerle kutladı.

Yasaklar kaldırılırsa salgının devam ettiği ülkelerden yeni bir dalganın yayılması tehlikesi uzmanları korkutan etmenlerden.

Ben Cowling'e göre Haziran ya da Temmuz ayına kadar tedbirlerden tamamen vazgeçilmemeli ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

İTHAL VAKA TEHLİKESİ

Salgının kontrol altına alındıktan sonra yeniden yayılabileceğine ilişkin en somut örnek ise Singapur.

Dünyanın en yoğun ülkelerinden olan tek şehirden oluşan Singapur'da salgın hızlıca kontrol altına alınmıştı.

Yetkiler salgına yakalananları temas ettikleri insanlarla birlikte izole etmeyi başarmıştır.

Ancak ülkeye dışarıdan gelen insanların getirdiği ithal corona virüs vakaları nedeniyle yeni Covid-19 kümelerinin oluştuğu tespit edilmişti.

Bu durum nedeniyle Covid-19'un ilk olarak 15 Şubat'ta görüldüğü ülkede Mart'ın 15'ine kadar 250'nin altında olan vaka sayısı son verilere göre 3 bine yaklaştı.



