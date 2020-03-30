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Koronavirüste ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat! En çok zeminde yaşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınan önlemler dünyanın dört bir yanında hız kesmeden devam ederken, yeni bilgilerle de koronavirüsten korunmak için dikkat etmemiz gerekenlerin ne denli önemli olduğunu anlıyoruz. Koronavirüsle ilgili internette ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği insanların kafasının karışmasına neden oluyor. Konuyla ilgili bilgi veren Birol Baytan ayakkabı ve terlik temizliğinin bu süreçteki önemine dikkat çekti.

Koronavirüste ayakkabı ve terlik temizliğine dikkat! En çok zeminde yaşıyor

Kullanda kullandığımız ayakkabı ve terliklerle eve girmemek bu kullanılan son derece önemli. Evde kullandığımız terlikleri 90 derecede yıkamak, sık sık temiz alabileceğimiz önlemlerden.

KORONAVİRÜSTEN KORUNURKEN AYAKKAVI TERLİK TEMİZLİĞİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Covid 19 yeni bir virüs yaklaşık 4 aydır tanıdığımız bir virüs. Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var. Ayakkabılar ile eve girmemek, evde kullandığımız terlikleri dezenfekte etmek, bu kısım önemli çünkü birçok insan terlik konusunda dikkat etmiyor ve virüsleri eve taşıyabiliyor.

KORONAVİRÜS CANSIZ NESNELERDE, TERLİK VE AYAKKABILARIMIZDA NE KADAR SÜRE YAŞIYOR?

Araştırmalarda saatlerce hatta günlerce cansız yüzeylerde kalabileceği gösterilmiş ise de hastalık oluşturma potansiyelinin cansız yüzeylerde 12 saatten uzun olmadığına dair bilgiler var.

KORONAVİRÜS HANGİ MADDELERDE DAHA UZUN SÜRE VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR?

Metal yüzeylerde uzun kaldığı bildiriliyor ancak virüsün hastalık yapıcı etkisi de kalıyor mu bu tam bilinmiyor. Bu yüzden tedbirli olup kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri dezenfektanlarla veya 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlemek etkili olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı terlik sağlık

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