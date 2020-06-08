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Koronavirüste en güvenli ülkeler haritası yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada?

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında en güvenli ülkelerin hangileri olduğunu araştıran Deep Knowledge Group isimli konsorsiyum, bir harita çıkardı. Farklı metrik ve istatistiklere dayandırılan araştırmada Türkiye de yer alıyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İlk sırada hangi ülke var? İşte bu sorulara yanıt veren 50 ülkenin sıralamaya alındığı o liste...

Türkiye koronavirüs salgınında güvenli ülkeler arasında yer aldı. Sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmelerin oluşturduğu Deep Knowledge Group isimli konsorsiyum, koronavirüste en güvenli ülkeler sıralaması yaptı.

3 Haziran'da tamamlanan araştırma 130 başlıkta ele alındı. Ve 11 bin 400 veri gözden geçirildi. Karantina ne kadar verimli? Takip ve müdahale yeterli mi? Sağlık sistemi ne durumda? Bölge dayanıklı mı? Acil duruma hazır mı? Ve hükümetin etkisi ne? Bu 6 soru soruldu, 6 cevap sıralamayı oluşturdu. Ve bu sıralama dünya haritasında renklendirildi.

Turuncudan yeşile doğru giden bir renk skalası oluşturuldu. Turuncunun tonları risk altında olan ülkeler. Bunları genellikle Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri oluşturuyor. Yeşilin tonları ise güvenli olan ülkeler. Aralarında Türkiye de var.

harita

Haritaların yer aldığı 250 sayfalık rapora göre salgında en güvenli ülke İsviçre. Ardından Almanya, İsrail, Singapur, Japonya, Avusturya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore geliyor.

EN RİSKLİ ÜLKELER BELİRLENDİ!

Rapora göre salgına karşı en riskli 10 ülke ise Bahamalar, Laos, Kamboçya, Endonezya, Peru, Paraguay, Honduras, Cezayir, Fas, Brezilya ve Panama.

AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDI!

Türkiye'nin altındaki İspanya 45, İtalya 53, İsveç 65, İngiltere ise 68'inci sırada. Türkiye acil durumlara hazırlık kategorisi haricinde diğer kategorilerde bulunduğu sıralama ortalamasının üzerinde puan aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE O LİSTE...

50 - Meksika

50 - Meksika
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre listenin en sonunda Meksika yer alıyor.

49 - Grönland

49 - Grönland
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 49. sırada Grönland yer alıyor.

48 - Bulgaristan

48 - Bulgaristan
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 48. sırada Bulgaristan yer alıyor.

47- Tayland

47- Tayland
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 47. sırada Tayland yer alıyor.

46- Portekiz

46- Portekiz
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 46. sırada Portekiz yer alıyor.

45- İspanya

45- İspanya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 45. sırada İspanya yer alıyor.

44- Malta

44- Malta
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 44. sırada Malta yer alıyor.

43- Çek Cumhuriyeti

43- Çek Cumhuriyeti
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 43. sırada Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

42 - Karadağ

42 - Karadağ
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 42. sırada Karadağ yer alıyor.

41- Şili

41- Şili
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 41. sırada Şili yer alıyor.

40- Kıbrıs

40- Kıbrıs
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 40. sırada Kıbrıs yer alıyor.

39- Gürcistan

39- Gürcistan
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 39. sırada Gürcistan yer alıyor.

38- İrlanda

38- İrlanda
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 38. sırada İrlanda yer alıyor.

37 - Türkiye

37 - Türkiye
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 37. sırada ise Türkiye yer alıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye'nin listede 2'nci kategoriye girdiği görüldü ve en güvenli 37'nci ülke olarak belirlendi. Türkiye'nin altındaki İspanya 45, İtalya 53, İsveç 65, İngiltere ise 68'inci sırada. Türkiye acil durumlara hazırlık kategorisi haricinde diğer kategorilerde bulunduğu sıralama ortalamasının üzerinde puan aldı. İşte ilk 50'de bulunan diğer ülkeler...

36- Hırvatistan

36- Hırvatistan
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 36. sırada Hırvatistan var.

35- Estonya

35- Estonya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 35. sırada Estonya yer alıyor.

34- Yunanistan

34- Yunanistan
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 34. sırada Yunanistan yer alıyor.

33- Umman

33- Umman
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 33. sırada Umman var.

32- Slovenya

32- Slovenya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 32. sırada Slovenya yer alıyor.

31 -Letonya

31 -Letonya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 31. sırada Letonya yer alıyor.

30- Malezya

30- Malezya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 30. sırada Malezya var.

29- Litvanya

29- Litvanya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 29. sırada Litvanya yer alıyor.

28- Polonya

28- Polonya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 28. sırada Polonya var.

27- Lihtenştayn

27- Lihtenştayn
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 27. sırada Lihtenştayn bulunuyor.

26- Katar

26- Katar
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 26. sırada Katar'ın yer aldığı görülüyor.

25- Lüksemburg

25- Lüksemburg
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 25. sırada ise Lüksemburg var.

24- Finlandiya

24- Finlandiya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 24. sırada Finlandiya yer alıyor.

22- İzlanda

22- İzlanda
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 22. sırada ise İzlanda yer alıyor.

23- Bahreyn

23- Bahreyn
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 23. sırada Bahreyn yer alıyor.

21 -Kuveyt

21 -Kuveyt
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre Kuveyt 21. sırada yer alıyor.

20 - Vietnam

20 - Vietnam
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 20. sırada Vietnam var.

19- Hollanda

19- Hollanda
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre Hollanda 19. sırada yer alıyor.

18 - Macaristan

18 - Macaristan
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 18. sırada Macaristan var.

17- Sudi Arabistan

17- Sudi Arabistan
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 17. sırada Sudi Arabistan bulunuyor.

16- Tayvan

16- Tayvan
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 16. sırada Tayvan bulunuyor.

15- Danimarka

15- Danimarka
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 15. sırada Danimarka var.

14- Norveç

14- Norveç
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 14. sırada Norveç bulunuyor.

13- Hong Kong

13- Hong Kong
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 13. sırada Hong Kong var.

12- Kanada

12- Kanada
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre Kanada 12. sırada bulunuyor.

11 -Birleşik Arap Emirlikleri

11 -Birleşik Arap Emirlikleri
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 11. sırada Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

10 -Güney Kore

10 -Güney Kore
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 10. sırada Güney Kore bulunuyor.

9 - Yeni Zelanda

9 - Yeni Zelanda
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 9. sırada Yeni Zelanda var.

8- Avustralya

8- Avustralya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 8. sırada Avustralya yer alıyor.

7- Çin

7- Çin
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 7. sırada Çin var.

6- Avusturya

6- Avusturya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 6. sırada Avusturya bulunuyor.

5- Japonya

5- Japonya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre 5. sırada Japonya var.

4- Singapur

4- Singapur
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre Singapur 4. sırada yer alıyor.

3- İsrail

3- İsrail
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre İsrail 3. sırada yer alıyor.

2- Almanya

2- Almanya
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre Almanya, 2. sıraya oturmuş.

1- İsviçre

1- İsviçre
Yapılan araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlara göre listenin başında ise İsviçre bulunuyor.
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