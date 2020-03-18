Koronavirüste göz hijyenine dikkat!

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), koronavirüs salgınında bulaşmanın ağız, burun ve gözlerden gerçekleştiğine dikkat çekti ve göz hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu. TOD, kontakt lens kullanıcılarını da özellikle uyardı.

Açıklama Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof.Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu’ndan geldi. Koronavirüsün kişiye üç yoldan; ağız, burun ve gözlerden bulaştığını aktaran Yüzbaşıoğlu, “Bulaşma, solunum salgıları yoluyla gerçekleşiyor. Öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüs, sağlam kişinin mukozalarına temas ediyor. Virüs, solumakla veya göz teması ile bulaşabileceği gibi ellerimizle ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze dokunmak suretiyle de bulaşabiliyor” diye konuştu.

KONTAKT LENS KULLANICILARI DAHA ÖZENLİ OLMALI

Özellikle kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirten TOD Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı, “her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdırlar” ifadesini kullandı. Prof.Yüzbaşıoğlu, “Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı” dedi.