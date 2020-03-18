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Koronavirüste göz hijyenine dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında bulaşma ağız, burun ve gözlerden gerçekleşiyor. Bu nedenle göz hijyeni koronavirüsten korunmamız gereken şu günlerde oldukça önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle kontakt lens kullananları uyarıyor.

Koronavirüste göz hijyenine dikkat!

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), koronavirüs salgınında bulaşmanın ağız, burun ve gözlerden gerçekleştiğine dikkat çekti ve göz hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu. TOD, kontakt lens kullanıcılarını da özellikle uyardı.

Açıklama Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof.Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu’ndan geldi. Koronavirüsün kişiye üç yoldan; ağız, burun ve gözlerden bulaştığını aktaran Yüzbaşıoğlu, “Bulaşma, solunum salgıları yoluyla gerçekleşiyor. Öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüs, sağlam kişinin mukozalarına temas ediyor. Virüs, solumakla veya göz teması ile bulaşabileceği gibi ellerimizle ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze dokunmak suretiyle de bulaşabiliyor” diye konuştu.

KONTAKT LENS KULLANICILARI DAHA ÖZENLİ OLMALI

Özellikle kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirten TOD Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı, “her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdırlar” ifadesini kullandı. Prof.Yüzbaşıoğlu, “Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı” dedi.

GÖZLERİMİZİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Prof.Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu, önerilerini şöyle sıraladı:

Gözlerin, en önemli üç bulaşma yolundan biri olduğunu asla unutmayalım; ellerimizin ağız, burun ve gözle olan temasını mümkün olduğunca keselim.

Ellerimizin temiz olduğundan emin olunmadan asla ağız, burun ve gözlerimize dokunmayalım.

Sık ve doğru şekilde, sabunla ve en az 20 saniye, parmak uçları, araları ve tırnak aralarını temizleyerek ellerimizi yıkayalım.

Başkalarıyla iletişim halindeyken ‘sosyal mesafe’ denen bir metrelik mesafeyi koruyalım.

Ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşmayı önlemek adına özenli davranalım.

Kalabalık yerlerden uzak duralım.

Hastalığın, şimdilik bilinen bir tedavisi ve aşısı olmadığı için bağışıklık sitemimizi güçlü tutalım. Bol C vitamini içeren gıdalar tüketelim, iyi ve dengeli beslenelim. Düzenli uykuya özen gösterelim.

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