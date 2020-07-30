Koronavirüste ikinci dalga: Belçika'nın Anvers eyaletinde 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez gece sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüs vakalarının yeniden arttığı Belçika'nın Anvers (Antwerpen) eyaletinde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de de salgın hızla yayılırken, Genk şehrinde resmi alarm eşiği aşıldı. Genk Belediye Başkanı Wim Dries, kentte son günlerde ortaya çıkan çok sayıda enfeksiyonun Türkiye kökenli ailelerle bağlantılı olduğunu belirterek, "Evde karantinaya girmeleri için Türk ailelerle temasa geçtik" dedi.

Avrupa'da nüfusa oranla koronavirüse bağlı ölümlerde ilk sırada bulunan en fazla yaşandığı ülkelerin başında bulunan Belçika'da, son 2 hafta koronavirüs vakalarında artış görüldü. 118 belediyede, enfeksiyon sayıları alarm düzeyine ulaştı.

Vakalarının en fazla görüldüğü Anvers (Antwerpen) eyaletinde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Çarşamba gecesi 23:30'da başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması, Perşembe sabahı 06:00'ya kadar devam etti.

Flaman kesiminin önemli bir bölümünü kapsayan eyalette, ikinci bir karara kadar, sokağa çıkma yasağı Ağustos ayı boyunca devam edecek.