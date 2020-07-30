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Koronavirüste ikinci dalga: Belçika'nın Anvers eyaletinde 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez gece sokağa çıkmak yasaklandı

30.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının yeniden arttığı Belçika'nın Anvers (Antwerpen) eyaletinde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de de salgın hızla yayılırken, Genk şehrinde resmi alarm eşiği aşıldı. Genk Belediye Başkanı Wim Dries, kentte son günlerde ortaya çıkan çok sayıda enfeksiyonun Türkiye kökenli ailelerle bağlantılı olduğunu belirterek, "Evde karantinaya girmeleri için Türk ailelerle temasa geçtik" dedi.

Koronavirüste ikinci dalga: Belçika'nın Anvers eyaletinde 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez gece sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüs vakalarının yeniden arttığı Belçika'nın Anvers (Antwerpen) eyaletinde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de de salgın hızla yayılırken, Genk şehrinde resmi alarm eşiği aşıldı. Genk Belediye Başkanı Wim Dries, kentte son günlerde ortaya çıkan çok sayıda enfeksiyonun Türkiye kökenli ailelerle bağlantılı olduğunu belirterek, "Evde karantinaya girmeleri için Türk ailelerle temasa geçtik" dedi.

Avrupa'da nüfusa oranla koronavirüse bağlı ölümlerde ilk sırada bulunan en fazla yaşandığı ülkelerin başında bulunan Belçika'da, son 2 hafta koronavirüs vakalarında artış görüldü. 118 belediyede, enfeksiyon sayıları alarm düzeyine ulaştı.

Vakalarının en fazla görüldüğü Anvers (Antwerpen) eyaletinde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Çarşamba gecesi 23:30'da başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması, Perşembe sabahı 06:00'ya kadar devam etti.

Flaman kesiminin önemli bir bölümünü kapsayan eyalette, ikinci bir karara kadar, sokağa çıkma yasağı Ağustos ayı boyunca devam edecek.

Akşam 22:00'den sonra alkol satışı yasaklandı

Akşam 22:00'den sonra alkol satışının yasaklandığı Belçika'da, halkın sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu belirtildi. Çarşamba gününden itibaren eyalette kamusal alan da dahil, ağız maskesi takma zorunluğu getirildi. 18 yaşın üzerindeki kişilere tüm spor etkinlikleri yasaklandı.

Bütün Belçika'da olduğu gibi, Anvers eyaletinde de, sosyal iletişimde bulunulacak kişi sayısı, çekirdek aile dışında, her zaman aynı kişiler olmak koşuluyla en fazla beşle sınırlandı.

Belçika medyasına göre, Anvers ve civarında vakalar ağırlıklı olarak Türkiye ve Fas kökenli aileler ile Yahudi toplumu arasında yaygın. Belçika Fas Camileri Federasyonu, salgının daha fazla yayılmaması için, kendilerine bağlı tüm camilerde, 31 Ağustos'a kadar tüm ibadet ve etkinlikleri durdurma kararı aldı.

Anvers'te, 100 bin kişi başına vaka sayısı 90'a yükseldi. Başkent Brüksel'de ise, bu sayının 25 civarında olduğu açıklandı. AB, 100 bin kişi başına düşen baka sayısı 16 ve üzeri olan bölgeleri "riskli bölge" kabul ediyor.

Brüksel

Brüksel'deki Sint-Jan Hastanesi Başhekimi Kenneth Coeneye'ye göre, AB'nin merkezi olan kentte de, koronavirüs vakaları hızla artıyor. Coeneye, Brüksel'de de, Anvers'teki gibi bir durumun uzak olmadığını söyledi.

Limburg eyaletinde ise 100 bin kişi başına vaka sayısı 30'un üzerine çıktı. Bu eualtte, özellikle göçmenlerin yoğun olduğu Genk şehrinde, resmi alarm seviyesine ulaşıldığı açıklandı.

Genk Belediye Başkanı Wim Dries, son dönemde kentteki enfeksiyonların yüzde 35-40'nın gençler arasında görüldüğünü açıkladı.

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