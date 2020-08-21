Koronavirüste ikinci dalga: Hangi ülkede son durum ne?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs salgınında dünya genelinde 20 Ağustos itibariyle 263 bin 601 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 22 milyon 256 bin 220 olduğunu açıkladı. Ölüm sayısı ise 782 bin 456 oldu.

Ülkelerdeki son durumlar şöyle:

İtalya

İtalya'da son olarak dün akşam açıklanan verilere göre bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı 845'e ulaşarak 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İtalya'da salgına karşı Mart başında ülke çapında uygulanmaya başlanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs ve 18 Mayıs'ta kademeli olarak kaldırılmıştı.

Ülkede son bir günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise bir günde 2 kişi artarak 68'e ulaştı. Bir ay önce ise yoğun bakımdakilerin sayısı 47'ydi.

İtalya'daki Covid-19 verilerini yayımlayan Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün raporuna göre de hastalığın en sık görüldüğü yaş, geçen aylardan 60'lardayken son bir haftada 30'a düştü.

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre İtalya'da son 14 günde vaka sayısı 100 binde 10,7 olarak belirlendi.