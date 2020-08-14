Koronavirüste 'ikinci dalga': İngiltere'den Fransa'ya yeniden karantina uygulaması

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, kararın, ilgili ülkelerde günlük vaka sayısının, yedi gün boyunca yüzbinde 20 eşiğini aşması üzerine alındığını söyledi.

İngiltere'de karantina, insanların 14 gün süreyle evden (ya da otellerinden) çıkmaması yoluyla uygulanıyor.

Daha önce Avrupa ülkelerinden Belçika da Temmuz ayında ilan edilen 60 civarında ülkeyi kapsayan karantina muafiyeti listesinden çıkarılmıştı.

Son karara göre Cumartesi sabahından itibaren Fransa, Hollanda, Monako, Malta, Turks and Caicos adaları ve Aruba'dan gelecek yolculardan kendilerini 14 gün karantinaya almaları talep edilecek.

İngiltere'nin Cumartesi gününden itibaren koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülkeye girişte karantina uygulanacak ülkeler listesine Fransa'yı da eklemesi binlerce kişinin tatil planlarını alt üst etti.

Ulaştırma Bakanlığı Fransa'da son Cuma'dan bugüne günlük vaka sayılarında yüzde 66'lık bir yükselme olduğunu söylüyor.

Yeni vakalardaki yükselişler Hollanda için yüzde 52, Malta için yüzde 105, Turks ve Caicos adaları için yüzde 273 ve Aruba için yüzde 1106 olarak verildi.

Shapps BBC'ye "Bu ülkede salgının hızını kesmet için büyük gayret gösterdik. İnsanların gittikleri yerden yeniden virüs getirmelerini istemiyoruz. Bu karar herkesi korumak için alındı" diye konuştu.

Uçak ve trenlere hücum

Bakan şu anda Fransa'da 160 bin Britanya vatandaşının tatil yapmakta olduğunu da bildirdi. Yarın sabaha karşı başlayacak karantinadan kaçınmak isteyenlerin havaalanları ve limanlara akın etmesi bekleniyor. Nitekim Manş denizi altından geçen trenlerin internet sitelerinin yoğun talep ile başetmekte güçlük çektiği haber veriliyor.

Normal olarak 66 sterlin olan Paris'den İngiltere'ye uçak seferleri bu sebeple 450 sterline kadar fırladı ve bir çok seferde yer kalmadı. Tren biletleri fiyatları da yükseliş gösterdi.

Buna karşılık yarına kadar dönemeyecek olanlar karantina nedeniyle iki hafta işlerine veya okullarına başlayamayacaklar.