Koronavirüste ikinci dalga: Japonya'daki bir ada kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceğine dair yol gösterebilir mi?

Koronavirüs salgınının ilk aşamalarında virüsün yayılmasının kontrol edilmesi konusunda örnek olarak gösterilen Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido adasından ikinci dalganın başladığına yönelik işaretler geliyor. Uzmanlar, olağanüstü halin çok hızlı kaldırıldığını ve ikinci dalganın bundan başlamış olabileceğini söylüyor.

Oysa bundan birkaç hafta öncesine kadar Hokkaido adası, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınabileceğine dair bir model olarak gösteriliyordu.

Ancak Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, artık uzmanlar, Hokkaido adasının sokağa çıkma kısıtlamalarının erken kaldırılmasının sonuçlarının neler olabileceğini gösteren bir örneğe dönüştüğünü söylemeye başladı.

Adanın koronavirüsle tanışması Şubat ayı başına dayanıyor. Şubat ayında düzenlenen Sapporo Kar Festivali'ne 2 milyondan fazla ziyaretçi geldi ve bu ziyaretçiler arasında yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden gelenler de vardı.

Adada, neredeyse tamamının kökeni festivale kadar takip edilen koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde artış göstermesinin ardından 29 Şubat'ta olağanüstü hal ilan edildi. Aynı zamanda okullar kapatıldı, kalabalık etkinlikler iptal edildi ve halka evde kalmaları çağrıları yapılmaya başlandı.