Koronavirüste ikinci dalga mı olacak, tek bir büyük dalga mı yaşanacak?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, koronavirüsün şu ana kadar "tek bir büyük dalga" olarak devam ettiğini, hastalığın diğer bilinen bazı grip türleri gibi mevsimlerden etkilendiğine dair bir veri bulunmadığını söylüyor.

"İkinci dalga"nın nasıl tanımlanabileceği konusunda hararetli tartışmalar sürdürülürken, WHO Sözcüsü Margaret Harris, bu tartışmanın salgının nasıl yayıldığını anlama bakımından bir faydası olmadığını belirtti.

Cenevre'deki kurum merkezinden internet üzerinden açıklama yapan Harris, "İnsanlar hala mevsimler açısından bakıyor. Bunun yeni ve başka türlü davranan bir virüs olduğunu anlamamız gerekiyor" dedi ve ekledi:

"İnsanların büyük gruplar halinde bir araya gelmesiyle hız kazanıyor görünen salgına karşı uyanık olunması ve önlemler alınması çağrısı yaptı.

İniş çıkışları olan bir dalga

WHO Sözcüsü Margaret Harris, virüsün yayılmasını dalgalar şeklinde düşünmeye karşı çıkıyor ve "Salgının tamamı büyük bir tek dalga olacak. İnişleri çıkışları olan bir dalga. Yapılabilecek en iyi şey yukarı doğru çıkan yayılma eğrisini düzleştirmek ve ayaklarınıza değen küçük bir dalgaya dönüştürebilmek" diyor.