Koronavirüste ikinci dalga nedir? Türkiye'ye gelecek mi?

Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste ikinci dalga konusunda gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Bakan Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkileri. Yer yer dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerimizde vaka sayılarının arttığını görüyoruz" dedi.

Burada da özellikle her geçen gün vefat eden vatandaşımızın da yaş ortalamasının da giderek yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs’tan önce vefat edenlerin ortalama yaşı 71 iken şu an 74’e kadar çıkmış oldu.

Bir ay öncesine göre vaka sayılarında artış olmasına rağmen yoğun bakıma giren, entübe edilen ve vefat eden hasta sayısının giderek azaldığının altını çizen Bakan Koca, "Daha önce biz yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an yüzde 2’lere düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32’ye kadar düşmüş oldu. Ön planda vaka sayılarında her geçen gün gençlerde de görüldüğünü ortalama yaşın aşağıya doğru indiğini ama yoğun bakıma giren hastaneye yatan entübe olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her geçen gün yaşlarının arttığını görüyoruz.

Bu nedenle özellikle gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Bu anlamda her ne kadar ciddi belirti ve hastane ortamına girme durumunda bir sonuçla karşılaşmıyor olsalar bile riskli olan özellikle büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli çok taşıdıklarını, o nedenle büyüklerimizi ve riskli olan vatandaşlarımızın kendilerini hem korumaları hem gençlerimizin de bu anlamda büyüklerimizi koruma noktasında hassasiyet göstermelerini özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum."

İkinci dalga ihtimali en yüksek ülkeler

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüste ikinci dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülkeyi açıkladı.