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Koronavirüste ikinci dalga nedir? Türkiye'ye gelecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmasının ardından hızla yayılan koronavirüs, birçok ülkede alınan önlemlerle birlikte yavaşlama eğilimi göstermeye başladı. Ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından koronavirüste ikinci dalganın başlamasından endişe ediliyor? Peki Koronavirüs ikinci dalga nedir? İşte detaylar...

Koronavirüste ikinci dalga nedir? Türkiye'ye gelecek mi?

2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, bugünlerde yavaşlama eğilimi gösteriyor. Pek çok ülkede sokağa çıkma, seyahat gibi kısıtlamalara gidilmesi, maske ve eldiven kullanımı ile temasın azaltılması koronavirüsün yayılma hızını oldukça yavaşlattı. Diğer yandan Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkede normalleşmeye gidilmesinin ardından koronavirüste ikinci dalga endişesi başladı. Vatandaşlar kısıtlamaların kaldırılmasının ardından pandeminin güçlenmesi, yayılma hızının artmasından korkuyor.

"İkinci dalgayı yaşamıyoruz"

Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste ikinci dalga konusunda gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Bakan Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkileri. Yer yer dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerimizde vaka sayılarının arttığını görüyoruz" dedi.

Bir ay öncesine göre vaka sayılarında artış olmasına rağmen yoğun bakıma giren, entübe edilen ve vefat eden hasta sayısının giderek azaldığının altını çizen Bakan Koca, "Daha önce biz yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an yüzde 2’lere düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Detaylı koronavirüs haritası ve verileri için tıklayın!

Şağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

"Eskiye göre, virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil tedavi ile erken dönem yaklaşımla burada sonucu daha pozitif aldığımızı net söyleyebiliriz.

Şu dönemde birinci dalganın devamı olan dalgalanmaları yaşadığımızı, yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını vaka sayılarının yer yer bazen öngördüğümüzden daha fazla olduğunu da görüyoruz ama eskiye göre hastane yükümüzün olmadığını daha az olduğunu, hastaneye yatan yoğun bakıma giren, yoğun bakımdan entübe olan, entübe olan hastamızın vefat etme oranlarının giderek çok düştüğünü görüyoruz.

Burada da özellikle her geçen gün vefat eden vatandaşımızın da yaş ortalamasının da giderek yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs’tan önce vefat edenlerin ortalama yaşı 71 iken şu an 74’e kadar çıkmış oldu.

Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32’ye kadar düşmüş oldu. Ön planda vaka sayılarında her geçen gün gençlerde de görüldüğünü ortalama yaşın aşağıya doğru indiğini ama yoğun bakıma giren hastaneye yatan entübe olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her geçen gün yaşlarının arttığını görüyoruz.

Bu nedenle özellikle gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Bu anlamda her ne kadar ciddi belirti ve hastane ortamına girme durumunda bir sonuçla karşılaşmıyor olsalar bile riskli olan özellikle büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli çok taşıdıklarını, o nedenle büyüklerimizi ve riskli olan vatandaşlarımızın kendilerini hem korumaları hem gençlerimizin de bu anlamda büyüklerimizi koruma noktasında hassasiyet göstermelerini özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum."

İkinci dalga ihtimali en yüksek ülkeler

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüste ikinci dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülkeyi açıkladı.

Koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan oldu.

Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterildi.

Koronavirüste ikinci dalga nedir?

"İkinci dalga" teriminin bir salgın durumunda hastalığın ilk ortaya çıkışın ardından yüksek ölüm ve hastalık oranının düşüşe geçmesinin ardından yeniden hızla yükselmesini ifade ediyor.

Tüm dünyayı etkileyen salgınlardaki dalgalanmalar genellikle dünya nüfusunun büyük bölümünün virüse karşı bağışıklık geliştirmesine kadar devam eder.

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs verileri

Koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana Türkiye'de 191 bin 657 vakaya rastlanırken, 5 bin 25 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde ise 9 milyon 608 bin 349 vakaya rastlanırken, 489 bin 291 kişi hayatını kaybetti.

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