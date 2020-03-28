Koronavirüste korkunç tablo! Dünya genelinde ölü sayısı 27 bini geçti

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentine ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. 'Worldometers' adlı internet sitesinde yer alan verilere göre dünya genelinde ölü sayısı 27 bin 356'ya yükseldi. Aynı siteye göre vaka sayısı 597 bin 267 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 133 bin 363 olarak kaydedildi.

İTALYA DA ÇİN'İ GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde 81 bin vaka sayısını aşarak Çin'i geride bırakan ve salgının merkez üssü haline gelen ABD 104 bin 205 vaka ile ilk sırada yer alırken İtalya ise 86 bin 498 vaka ile ikinci sırada yer aldı. Salgını büyük ölçüde kontrol altına alan Çin'de ise vaka sayısı 81 bin 394 olarak kaydedildi.

