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Koronavirüste korkutan gelişme! "Karşılaştığımız en kötü şey" diyerek duyurdular: Yeni mutasyon keşfedildi

25.11.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde 300 milyon insana bulaşan ve birçok varyantı ortaya çıkan koronavirüsle ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, Botsvana'da, koronavirüsün şu ana kadarki en çok mutasyona uğramış varyantını tespit etti. Uzmanlar bu keşfi, "Karşılaştığımız en kötü şey olabilir" diyerek yorumladı.

Koronavirüste korkutan gelişme! "Karşılaştığımız en kötü şey" diyerek duyurdular: Yeni mutasyon keşfedildi

Dünya genelinde 300 milyona yakın insana bulaşan ve 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında endişe verici bir gelişme yaşandı.

Bilim insanları, Afrika'nın güneyindeki Botsvana’da Kovid-19'un şu ana kadar en çok mutasyona uğramış varyantını tespit etti. Resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen bu varyanta "Nu varyantı" adı verildi.

İÇERİSİNDE 32 FARKLI MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

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"EN TEHLİKELİSİ OLABİLİR"

Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken, şimdiye kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

“KARŞILAŞTIĞIMIZ EN KÖTÜ ŞEY”

Genetik mutasyon dolayısıyla şu an geliştirilen aşıların bu varyanta karşı etkisinin daha az olabileceğini aktaran uzmanlardan Dr. Tom Peacock, İngiliz Daily Mail gazetesine, “Bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç” dedi. Peacock ayrıca, “Bu varyant kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir” dedi.

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10 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Nu varyantı olarak bilinen bu virüsün şu an dengesiz olduğunu ve bunun da hastalıkla mücadelede daha büyük zorluk çıkarabileceğini açıklayan uzmanlar, “3 varyant Botsvana’da tespit edildi 6 vaka da Güney Afrika’da. Hong Kong’da yaşayan 36 yaşındaki bir adamda da bu hastalık tespit edildi” dedi.

Öte yandan olayla ilgili İngiliz yetkililer de harekete geçti. İngiliz kamu sağlığı kuruluşu bölgede yaşanan gelişmeyi yakından izlediklerini duyurdu.

BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR

Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.

Uzmanlar ayrıca, P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti.

Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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