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  4. Koronavirüste kullanılan Remdesivir ilacının üreticisinden 5 şirkete üretim izni

Koronavirüste kullanılan Remdesivir ilacının üreticisinden 5 şirkete üretim izni

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında yer alan Remdesivir ilacının üreticisi Gilead Sciences, şirketinin, diğer şirketlerin ilacı uluslararası üretmesine izin vermek için anlaşma yaptığını duyurdu.

Koronavirüste kullanılan Remdesivir ilacının üreticisinden 5 şirkete üretim izni

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’in üreticisi Gilead Sciences,127 ülke için Remdesivir üretmek üzere 5 ilaç üreticisi ile anlaştığını duyurdu.

Web sitesinde yer alan bilgilere göre, Gilead'ın, Hindistan ve Pakistan merkezli üreticilerle anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Şirketlerin kendi fiyatlarını belirleyebileceğini söyleyen Gilead'a göre, anlaşmalar şirketlere ilacı çoğunlukla düşük ve düşük orta gelirli ülkelere dağıtmasına imkan veriyor.

Üreticilerin, aynı zamanda şu an için Gilead'a telif ücret ödemek zorunda kalmayacakları, ancak Kovid-19'u tedavi etmek ya da önlemek için başka bir ilaç ya da aşının onaylanması veya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası endişe halindeki halk sağlığı acil durumunun bittiğini ilan etmesi durumunda bunun değişebileceği ifade edildi.

(DHA)

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