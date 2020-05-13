Koronavirüste kullanılan Remdesivir ilacının üreticisinden 5 şirkete üretim izni

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’in üreticisi Gilead Sciences,127 ülke için Remdesivir üretmek üzere 5 ilaç üreticisi ile anlaştığını duyurdu.

Web sitesinde yer alan bilgilere göre, Gilead'ın, Hindistan ve Pakistan merkezli üreticilerle anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Şirketlerin kendi fiyatlarını belirleyebileceğini söyleyen Gilead'a göre, anlaşmalar şirketlere ilacı çoğunlukla düşük ve düşük orta gelirli ülkelere dağıtmasına imkan veriyor.

Üreticilerin, aynı zamanda şu an için Gilead'a telif ücret ödemek zorunda kalmayacakları, ancak Kovid-19'u tedavi etmek ya da önlemek için başka bir ilaç ya da aşının onaylanması veya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası endişe halindeki halk sağlığı acil durumunun bittiğini ilan etmesi durumunda bunun değişebileceği ifade edildi.

(DHA)

