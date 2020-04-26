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Koronavirüste normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Numan Kurtulmuş açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş normalleşme süreci ne zaman başlar sorusuna ''İnşallah bayramda da Türkiye'nin rahatlayacağı bir döneme girmeyi ümit ediyoruz.'' diye yanıt verdi.

Koronavirüste normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İlk andan itibaren çok etkin önlemler alındı. Bütün kurum ve kuruluşlarımız üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler.Dünyanın hiçbir ülkesi bu süreçte bizim kadar hızlı tedbir almadı.

'BÜTÜN DÜNYA GIPTAYLA İZLEDİ'

Birçok ülke kendi halkına yardım edemezken Türkiye İspanya'dan İtalya'dan İngiltere'ye, Somali'ye kadar çok geniş bir coğrafyada herkesin yardımına koşmaya gayret etti. Bütün dünyanın gıptayla izlediği süreç oldu. Son dönemde uluslararası basın kuruluşları BBC, CNN gibi; Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar başarılı olduğunu kendi kamuoylarına da yansıtıyorlar. Türkiye bu süreçte gurur duyulacak bir performans ortaya koyuyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hangi tedbir alınması gerekirse o tedbiri alıyoruz. Zaman zaman daralıyor, zaman zaman genişliyor. Hastalığın seyrine göre bu tedbirler sıkılaştırabilir ya da gevşetilebilir. Burada bir yol haritası tabii ki var. Aslolan platoya geçiş ve düşüşü sağlamaktır. Ama bu her şey bir anda eskisine dönecek demek değildir. Ne gerekiyor üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu süreç tek başına sağlıkla ilgili bir süreç değil. Bunun üç boyutu var. Birincisi sağlıktır. Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle sağlıkla ilgili alanı çok güzel şekilde yürütüyoruz.

İkinci alan ekonomik alandır. Aynı şekilde bu alan da başarılı bir şekilde yürütülüyor.Üçüncü alan da toplumsal psikolojinin düzgün tutulmasıdır. Dayanışma, birlik beraberlik ruhunun, toplumumuzun sosyal psikolojisini diri tutacak çalışmalar yapmamız lazım. İnşallah bayramda da Türkiye'nin rahatlayacağı bir döneme girmeyi ümit ediyoruz. Bu her şey güllük gülistanlık olacak demek değildir. Biraz daha sabredeceğiz. Türkiye en az zaiyatla bu süreci atlatacak. Ama işimiz daha yeni başlıyor. Bütün dünyada yeni, adil bir küresel sistemin oluşturulması için Türkiye olarak öncülük yapacağız.

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koronavirüs ak parti Numan Kurtulmuş normalleşme süreci

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