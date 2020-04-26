Koronavirüste normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İlk andan itibaren çok etkin önlemler alındı. Bütün kurum ve kuruluşlarımız üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler.Dünyanın hiçbir ülkesi bu süreçte bizim kadar hızlı tedbir almadı.

'BÜTÜN DÜNYA GIPTAYLA İZLEDİ'

Birçok ülke kendi halkına yardım edemezken Türkiye İspanya'dan İtalya'dan İngiltere'ye, Somali'ye kadar çok geniş bir coğrafyada herkesin yardımına koşmaya gayret etti. Bütün dünyanın gıptayla izlediği süreç oldu. Son dönemde uluslararası basın kuruluşları BBC, CNN gibi; Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar başarılı olduğunu kendi kamuoylarına da yansıtıyorlar. Türkiye bu süreçte gurur duyulacak bir performans ortaya koyuyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hangi tedbir alınması gerekirse o tedbiri alıyoruz. Zaman zaman daralıyor, zaman zaman genişliyor. Hastalığın seyrine göre bu tedbirler sıkılaştırabilir ya da gevşetilebilir. Burada bir yol haritası tabii ki var. Aslolan platoya geçiş ve düşüşü sağlamaktır. Ama bu her şey bir anda eskisine dönecek demek değildir. Ne gerekiyor üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu süreç tek başına sağlıkla ilgili bir süreç değil. Bunun üç boyutu var. Birincisi sağlıktır. Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle sağlıkla ilgili alanı çok güzel şekilde yürütüyoruz.