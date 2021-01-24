Koronavirüste ölüm riskini arttıran etken: Uyku eksikliği

Koronavirüs salgını tüm dünyanın gündemi olmaya devam ediyor. Bu süreçte koronavirüsle ilgili her gün yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi'nde yapılan bir araştırmaya göre uyku eksikliği, koronavirüse yakalanma riskini artırıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, "Uyku yetersizliği savunma sistemini zayıflatmasının yanı sıra viral enfeksiyonlara yakalanma olasılığını da artırıyor. Aynı zamanda uyku yetersizliği koronavirüsün çok daha ağır geçmesine ve ölümcül seyretmesine neden oluyor" diye konuştu.

Savunma sistemini etkileyen en önemli faktörün uyku olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, "Rus bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre koronavirüse yakalanma olasılığı uyku bozukluğu olan kişilerde yüzde 250 daha fazla. Temel mekanizmalara baktığımızda bu araştırma kesinlikle doğru. Çünkü uyku, savunma sistemini düzenleyen en önemli denge sistemidir. Uyku, özellikle savunma sistemine ait ana hücreleri etkileyici özelliğe sahip. Uyku kişinin hem yaşam süresini hem hayat boyu aktivitelerini belirler. Bu sebeplerden dolayı düzenli bir uyku sağlıklı bir savunma sistemi için en önemli mekanizmadır" dedi.