Koronavirüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

Şimdiye kadar 10 milyon 800'binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 519 bin'in üzerine çıkarken 6 milyondan fazla insan iyileşti.

Koronavirüse ilişkin verileri derleyen Worldometers sitesindeki rakamlara göre 1 Temmuz'da dünya genelinde 196 bin 901 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Böylece bir gündeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyadaki toplam vaka sayısının 200 bini geçmesi Mart ayının ortalarını bulmuştu. Ancak Temmuz ayı itibariyle bu rakama bir günde ulaşılıyor.

En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri. ABD'de toplam vaka sayısı 2 milyon 770 bini geçti. Ülkede Covid-19 nedeiyle 130 binden fazla insan hayatını kaybetti. ABD'nin ardından 1.4 milyon vaka va 60 bin can kaybıyla Brezilya geliyor.

BREZİLYA'DA BİNİN ÜZERİNDE ÖLÜM

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1038 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 632'ye, vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 448 bin 753'e yükseldi.