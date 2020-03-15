Koronavirüste son durum! Dünya genelinde virüs yayılıyor, ölü sayısı artıyor

Dünya koronavirüsün yayılmasını önlemek ve tedavisini bulmak için aralıksız çalışıyor. Tüm önlemlere rağmen virüs bu kez de Afrika'ya sıçradı. Ruanda, Esvatini ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakaları görüldü. Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşinde koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. KKTC'de görülen vaka sayısı 6'ya yükselirken, Yunanistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Çin'de ise virüsün yayılmasında ciddi oranda azalma görülse de son 24 saatte hepsi Vuhan'da olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkede ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi. KORONAVİRÜS AFRİKA'YA SIÇRADI Afrika ülkelerinden Ruanda, Esvatini ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk yeri tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi. Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Mart'ta Mumbai'dan gelen Hindistan vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşının temas kurduğu herkesin de takip altına alındığı kaydedildi.

Esvatini Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da geçen ay sonunda ABD'den Lesotho'ya, oradan da Esvatini'ye gelen 33 yaşındaki bir kadında virüse rastlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Şu anda kadın karantinaya alındı ve tedavi görüyor." denildi. ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE İLK VAKA Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, basına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta ülkeye gelen 74 yaşındaki bir İtalya vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığını söyledi. Hastanın ailesiyle birlikte karantinaya alındığını belirten Bakan Somse, alarm durumuna geçildiğini ifade etti. Öte yandan hükümet, 2012'deki siyasi krizden bu yana iç savaşın sürdüğü ve silahlı grupların etkin olduğu ülkede virüsün yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Buna göre salgının görüldüğü ülkelerden gelenler, 14 gün boyunca karantinada tutulacak. ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 199 OLDU Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Vuhan'da olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı, yine son bir gün içinde 20 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi. Son 24 saatte tespit edilen vakalardan sadece 4'ünün, salgının çıkış noktası Vuhan kentinde yaşadığı ifade edildi. Bu arada Çin'de toplam vaka sayısının 80 bin 778'e çıktığı, bunlardan 10 bin 734'ünün tedavi altında olduğu belirtildi. Çin ana karası dışında Hong Kong'da da vaka sayısı 141'e çıktı. YUNANİSTAN'DA 4. ÖLÜM Ülkede yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 53 yaşındaki bir hastanın solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 4’e ulaştığı, vaka sayısının ise 200’ü geçtiği aktarıldı. Öte yandan Yunanistan’da hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri ve çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı. Ülkede zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. KKTC'DE VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklama yapan Pilli, yeni Kovid-19 vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşında görüldüğünü belirtti. Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti. KKTC'de daha önce dört turist ve bir KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. FAS ULAŞTIRMA BAKANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi. Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı. İSPANYA BAŞBAKANI'NIN EŞİ DE YAKALANDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşinde koronavirüs tespit edildi. MISIR VE TUNUS'TA VAKA SAYISI ARTTI Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Mısır'da 109, Tunus'ta 18'e yükseldi. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 109'a yükseldiğini belirtti. Medbuli, sayı vermeden bazı hastaların da iyileştiğini kaydetti. Mısır'da, Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca tüm okullarda eğitime ara verilmişti. Tunus Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Tunus hükümeti, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Nisan'a kadar deniz sınırını ve İtalya'yla hava sınırını kapatırken, cemaatle namazları da askıya almıştı. SLOVENYA VE DANİMARKA'DA İLK ÖLÜMLER Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkeleri Slovenya ve Danimarka'da ilk ölüm vakaları gerçekleşti. Slovenya devlet televizyonunun aktardığına göre, başkent Ljubljana'daki üniversite hastanesinde tedavi gören bir erkek hasta, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Slovenya'daki vaka sayısı bugün 40 artarak 181'e çıkmıştı.

Koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 827'ye ulaştığı Danimarka'da da 81 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Bu, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm oldu. Öte yandan, koronavirüs vakalarının 950'ye çıktığı Norveç'te Başbakan Erna Solberg, salgın nedeniyle 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ülkenin hava ve kara sınırlarının kapatılacağını açıkladı. Sırbistan'daki vaka sayısı 46'ya yükselirken, hükümet Fransa, Almanya, Slovenya, Avusturya, İspanya, Yunanistan ve İsviçre'den yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı. Sırbistan daha önce de Çin ve Güney Kore'nin virüsten etkilenen bazı bölgeleri ile İtalya, İran ve Romanya'dan gelen yabancıların ülkeye girişlerini yasaklamıştı. Bu arada, koronavirüs vakaları Macaristan'da 30'a, Kuzey Makedonya'da 19'a, Kosova'da ise 5'e çıktı. İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1441'E YÜKSELDİ İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, konuya ilişkin son durumu paylaştı.

İyileşenlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirten Borrelli, ölenlerin sayısında ise düne göre düşüş olduğunu vurguladı. Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 17 bin 750’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise toplam sayının 21 bin 157 olduğunu anlattı. Virüs nedeniyle bugün de 175 kişinin öldüğünü ifade eden Borrelli, böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısının 1441'e yükseldiğini kaydetti. Borrelli, dün 1439 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının da bugün 527 artışla 1966’ya ulaştığını duyurdu. Öte yandan, ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, bugün bölgelerinde 76 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Yüksek Sağlık Kurulundan (ISS), 13 Mart tarihine kadar hayatını kaybeden 1016 kişiye ilişkin açıklanan verilerde, 985 kişinin 60 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi. Söz konusu 1016 kişinin yüzde 76,5’inin hipertansiyon hastası olduğu belirtildi. ŞARKILARLA DAYANIŞMA Diğer yandan, ülkede son günlerde karantina dolayısıyla evlerine kapanan halkın her akşam 18.00'de pencere ve balkonlara çıkarak çalgılarıyla önce milli marş ardından şarkılar söyleyerek gösterdikleri dayanışmaya, Başbakan Giuseppe Conte'den destek geldi.

Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birimiz, kendi kararlılığımızla bu mücadeleyi kazanmak için değerli bir katkı sunabiliriz. Haydi marşımızı bir daha seslendirelim. Bizi, bir kapı, bir balkon ya da bir sokak ayırıyor olabilir ama kimse ve hiçbir şey kalplerimizi ayıramaz. Birlikte bunun üstesinden ABD'DE ÖLÜ SAYISI 58'E YÜKSELDİ ABD’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi. Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı aynı gün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi. Gündüz saatlerinde koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklayan New York eyaletinin ardından, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinde ve Louisiana eyaletinde de koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.

İNGİLTERE VE İRLANDA DA YASAK LİSTESİNE EKLENDİ Öte yandan ABD yönetimi, Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatleri askıya aldığı yasak listesine İngiltere ve İrlanda'yı da eklediğini bildirdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Schengen bölgesi ülkelerinin tamamını kapsayan yasak listesine İngiltere'deki vaka ve ölümlerin artması sebebiyle bu ülkeyi ve İrlanda'yı da eklediklerini bildirdi. Diğer yandan Beyaz Saray'daki tüm görevlilerin ve medya mensuplarının düzenli olarak virüse karşı ön tedbir kapsamında "ateşlerinin ölçülmesine" başlandığı açıklandı. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ateş ölçüm uygulamasının Mike Pence dahil herkesi kapsadığı ve ateşi 100F (37.8C) üzerinde olan kişilerin şüpheli kabul edileceği bilgisi yer aldı. 16 EYALETTE OKULLAR KAPANDI, ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITIMI SORUNU BAŞ GÖSTERDİ ABD’de koronavirüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirildi. Söz konusu okulların kapanması, bu okullarda "yemek desteği programından" faydalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının kahvaltı ve öğle yemeklerine erişmesini ciddi şekilde zorlaştırdı.