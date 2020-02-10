Koronavirüsten bir günde 97 kişi öldü

Şimdiye kadarki en yüksek günlük bilanço ile birlikte yalnızca Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olarak 908'e yükseldi.Sadece 24 saat içinde Çin'de koronavirüsten 97 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çinli yetkililer ölü sayısının böylece 908'e yükseldiğini, ayrıca 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve koronavirüs vakalarının sayısının da 40 bini aştığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada 10 Şubat itibariyle Çin'de 27 yabancı ülke vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerden ikisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hafta sonunda Vuhan kentinde virüs tespit edilen bir ABD vatandaşı da hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Koronavirüsle ilgili değerlendirme yapmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘den uzman bir ekibin Pazartesi günü Çin'e gideceği açıklandı.

Koronavirüs, ilk olarak Çin yönetiminin dış dünya ile bağlantısını kestiği Vuhan’da görülmüş, salgın buradan en az 27 ülkeye yayılmıştı.

Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcuların taramadan geçirilmesine devam ediliyor. Gemide 60 yeni vakayla beraber toplam 130 koronavirüs hastası tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüsün halk sağlığı için acil ve ciddi bir tehdit olduğu belirtildi. Açıklamada virüsün yayılmasının engellenmesi için bazı önlemler alınacağı kaydedildi.

Reuters, AFP/EC,SSB

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