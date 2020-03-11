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Koronavirüsten ellerinizi düzgün yıkayarak korunabilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Salgın hastalık dönemlerinde el yıkamanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, el yıkama teknikleri doğru uygulandığında koronavirüs gibi pek çok salgından korunmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. Ellerin düzgün yıkanması ile hem kendinizi hem de çevrenizi koruyabileceğinizi söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Koronavirüsten ellerinizi düzgün yıkayarak korunabilirsiniz

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Türkiye'de de kendini gösterdi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen korona virüsten korunma yollarına mutlaka uyalım" uyarısında bulundu.

Toplumu bilgilendirmeye yönelik açıklamada bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek korona virüsten korunma yollarından olan el yıkamaya dikkat çekti.

YÜZEYDE BARINIYOR

Yapılan araştırmalarda virüsün havaya değil, yere yerleştiğini bu nedenle temizliğin çok önemli olduğunu belirten Dr. Şimşek, "Dokunduğumuz her yerin temiz olduğundan emin olamayız. Her yeri dezenfekte etmemiz de mümkün değildir. Korona virüsü yüzeye bulaştığında belirli bir zaman durma ihtimaline karşı ellerinizin sabun ve su ile yıkamak bile yeterli olacaktır. El yıkama, kişisel hijyenimiz ve sağlığımız için yapabileceğimiz en basit ama en etkili çalışmadır. Ancak ellerimizi yıkadığımızda mikropların vücudumuza girişine karşı etkili bir önlem almış oluruz. Çünkü farkında olmasak da gün içinde yüzlerce kez yüzümüze dokunur, defalarca elimizi ağzımıza götürürüz” diye konuştu.

HİJYENİK EL NASIL YIKANIR?

Hijyenik el yıkama konusunda bilgi aktaran Şimşek, “Hijyenik el yıkama sırasında önce ellerinizi ıslatmalı, bir miktar sabun almalı, iyice köpürttükten sonra en az 20 saniye boyunca ellerinizi iyice yıkamalısınız. Ellerinizi ovuşturarak sabunu iyice köpürtün. El temizliğinde bir sonraki adım 20 saniye boyunca ellerinizi güzelce yıkamaktır. El yıkama sırasında ellerinizin arkasını, parmakların arasını ve tırnakların altını da yıkamayı unutmamalısınız” şeklinde konuştu.

Su yoksa antibakteriyel kullanın!
“Su yoksa antibakteriyel kullanın” diyen Uzm. Dr. Ali Şimşek, şunları söyledi:
“Sonrasında ellerinizi güzelce durulayın ve temiz bir havlu veya havlu peçeteyle kurulayın. Bu havlu peçeteyi kullanarak da musluğu kapatabilirsiniz. Eğer su ve sabuna erişiminiz yoksa antibakteriyel el temizleme jelleri de uygun bir tercihtir. Bu jellerin aşırı kullanımı önerilmese de ellerinizi temizlemeniz gerektiğinde başka bir alternatif yoksa son derece kullanışlı olabilirler. Kullanacağınız el temizleyici en az yüzde 60 oranında alkol içermelidir.”

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koronavirüs sağlık

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