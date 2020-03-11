Koronavirüsten ellerinizi düzgün yıkayarak korunabilirsiniz

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Türkiye'de de kendini gösterdi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen korona virüsten korunma yollarına mutlaka uyalım" uyarısında bulundu.

Toplumu bilgilendirmeye yönelik açıklamada bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek korona virüsten korunma yollarından olan el yıkamaya dikkat çekti.

YÜZEYDE BARINIYOR

Yapılan araştırmalarda virüsün havaya değil, yere yerleştiğini bu nedenle temizliğin çok önemli olduğunu belirten Dr. Şimşek, "Dokunduğumuz her yerin temiz olduğundan emin olamayız. Her yeri dezenfekte etmemiz de mümkün değildir. Korona virüsü yüzeye bulaştığında belirli bir zaman durma ihtimaline karşı ellerinizin sabun ve su ile yıkamak bile yeterli olacaktır. El yıkama, kişisel hijyenimiz ve sağlığımız için yapabileceğimiz en basit ama en etkili çalışmadır. Ancak ellerimizi yıkadığımızda mikropların vücudumuza girişine karşı etkili bir önlem almış oluruz. Çünkü farkında olmasak da gün içinde yüzlerce kez yüzümüze dokunur, defalarca elimizi ağzımıza götürürüz” diye konuştu.