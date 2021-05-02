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Koronavirüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamayıp intihara kalkıştı

02.05.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde babasını koronavirüsten kaybeden bir genç, acısına dayanamayarak 4 katlı binanın çatı katına çıktı. Genci polis ekipleri ve yakınları uzun süre dil döktükten sonra ikna etti.

Koronavirüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamayıp intihara kalkıştı

Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce babasını koronavirüs dolayısı ile kaybeden Kaan Ü.(25) bugün öğleden sonra psikolojik bunalıma girerek çatıya çıktı. Genci çatıda gören aile yakınları durumu 155 polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre dil döktü. Ekiplere zaman zaman aile bireyleri de destek verdi.

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ANNESİ VE ABİSİNİN TEDAVİ OLMASINI İSTEDİ

Genç bir süre sonra aşağı ineceğini belirterek önce anne ve abisinin hastaneye giderek tedavi olmasını istedi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan ikinci bir 112 Sağlık ekipleri ile gencin annesi ve abisi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Abi ve anne ambulans içerisinden canlı bağlantı yaparak gence, hastaneye gideceklerini gösterdi. Genç bir süre sonra ikna oldu. Genci çatıdan indirmek için itfaiye ekipleri çatı katına branda açtı. Açılan brandaya yakınlarının ve polis ekiplerinin yardımı ile atlayan genç, tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İntihar antalya

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