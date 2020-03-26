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  4. Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 19:24 | Son Güncelleme

24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, koronavirüsünden hayatını kaybeden yeğeni Dilek Tahtalı'nın yoğun bakımdaki son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Dilek'e ait son görüntülerde, "Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum sizi" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin en genç koronavirüs kurbanı 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri, 24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerle birlikte Topal; yeğeni Dilek için, “Prensesin yoğun bakımdaki son haliydi” ifadelerini kullandı.

ANNESİNE SESLENMİŞ

Dilek’e ait son görüntülerde, annesine seslendiği ve “Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum sizi” dediği duyuldu.

AMASYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hasta hizmetleri görevlisi olarak çalışırken hastalanan ve hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın cenazesi memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünde toprağa verildi.

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koronavirüs CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal

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