Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye’nin en genç koronavirüs kurbanı 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri, 24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerle birlikte Topal; yeğeni Dilek için, “Prensesin yoğun bakımdaki son haliydi” ifadelerini kullandı.

ANNESİNE SESLENMİŞ

Dilek’e ait son görüntülerde, annesine seslendiği ve “Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum sizi” dediği duyuldu.

AMASYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hasta hizmetleri görevlisi olarak çalışırken hastalanan ve hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın cenazesi memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünde toprağa verildi.

