Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor? BBC Türkçe görüntüledi

BBC T\u00fcrk\u00e7e ekibi bunu \u0130stanbul'da ara\u015ft\u0131rd\u0131 ve konuyla ilgili gasilhane ve mezarl\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\nHaberde, kentteki \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131ndaki son durum da ele al\u0131nd\u0131.\nUyar\u0131: Bu haberdeki baz\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri rahats\u0131z edici bulabilirsiniz.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Maskesiz dola\u015fanlara ceza! Sosyal medyada tart\u0131\u015fma yartan olay\u0130\u015fte S\u00fcper Piyango'da kazand\u0131ran rakamlarK\u00f6t\u00fc niyetli ev sahiplerinin hedefi kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyen kad\u0131nlar oldu