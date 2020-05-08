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  4. Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor? BBC Türkçe görüntüledi

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor? BBC Türkçe görüntüledi

08.05.2020 23:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin süreçleri, özel uygulama ve tedbirlerle hayata geçiriliyor. Peki bu süreçlerde neler yaşanıyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor? BBC Türkçe görüntüledi

BBC Türkçe ekibi bunu İstanbul'da araştırdı ve konuyla ilgili gasilhane ve mezarlıkları görüntüledi.

Haberde, kentteki ölüm oranlarındaki son durum da ele alındı.

Uyarı: Bu haberdeki bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirsiniz.


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