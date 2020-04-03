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Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnedilmeli? İşte merak edilen sorunun yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 23:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı bildirildi.

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnedilmeli? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 81 valiliğe gönderilen yazıda, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürdüğü, can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Yazıda, bu süreçte başta sosyal medya olmak üzere çeşitli iletişim kaynaklarında Kovid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden vatandaşların defnedilmesine ilişkin farklı bir uygulamaya gerek olmadığı görüşüne varıldığı belirtildi.

"CENAZELER NORMAL BİR ŞEKİLDE DEFNEDİLMELİ"

Bakanlık Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı görüşüne yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 sebebiyle vefat etmiş kişilerin cenazelerinin yıkanması esnasında, diğer enfeksiyon hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinde olduğu gibi gassalların kişisel koruyucu ekipman kullanmaları, kullanılan kişisel korunma malzemelerinin tıbbi atık kutusuna atılması ve yıkanması sonrasında ortamın temizliği/dezenfeksiyonu gerekmektedir. Kovid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin yıkanması sonrasında cenazeleri normal bir şekilde kefenlenebilecek, cenaze torbasına konulmasına gerek olmayacak, defin yerine standart bir tabutla taşınabilecek ve kefeni ile özel bir mezarlığa gerek duyulmadan defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire gerek olmadan normal mezarlık alanına defnedilebilecek."

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