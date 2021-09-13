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  4. Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

13.09.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 35 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren 28 yaşındaki ebe Duygu Ömrüuzun'un eşi Muhammed Ömrüuzun, "Eşim hamile olduğunu öğrenince oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı. Hep oğlumuzu düşündü" dedi.

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna 35 haftalık hamile olan Duygu Ömrüuzun, doğum iznine ayrılarak geldiği Ankara'daki ailesinin yanında koronavirüse yakalandı. 24 Ağustos'ta Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömrüuzun'un, 26 Ağustos'ta bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu. Daha sonra yoğun bakımda durumu ağırlaşan Duygu Ömrüuzun, hayatını kaybetti. Ömrüuzun'un cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi. Annesinin isteği üzerine Göktuğ adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"KORONAVİRÜS AŞISI OLMADI"

Duygu Ömrüuzun'un 3 yıllık eşi sağlık görevlisi Muhammed Ömrüuzun konuştu. Muhammed Ömrüuzun, eşinin ocak ayında hamile olduğunu öğrendiğini belirterek, "Eşim hamile olduğunu öğrendikten sonra aşı yaptırmadı. 'Bebeğe bir şey olur' korkusu onu çok endişelendiriyordu. Hep oğlumuzu düşündü. Ben aşılarımı yaptırdım. Hastanede çok iyi korunuyordu ve hiçbir şekilde virüse yakalanmadı. Ankara'da kovide yakalanmış. Evde kimse kovid değil. Kalabalık ortamdan aldığını düşünüyoruz virüsü" dedi.

"HAYALİ OĞLUMUZU KUCAĞINA ALMAKTI"

Durumu öğrenince kendisinin de Ankara'ya geldiğini anlatan Muhammed Ömrüuzun, "Doğumdan sonra da bilinci yerindeydi. Hep iyileşip oğlumuzu kucağına almayı bekliyordu. Durumu ağırlaşınca eşim entübe oldu. Daha sonra bir enfeksiyon oluştu vücudunda. Oğlumuzu sadece doğum sonrasında 4- 5 saniye görebildi. Hayali oğlumuzu kucağına almaktı. Ama hiç alamadı. kovid olduğu için kucağına verilmedi bebeğimiz. Erkek çocuğumuz olacağını öğrendiğimizde adının Göktuğ olmasına karar varmişti. Hep oğlumuzu soruyordu. 'Oğlum iyi mi, Göktuğ nasıl' diyordu. Entübe edildikten sonra bitkin düşmüştü. O da yorulmuştu" diye konuştu.

"RÜYAMDA OĞLUMUZU KUCAĞIMA ALMIŞTIM"

Muhammed Ömrüuzun, 2 yaşındaki kızı Almila'nın sürekli annesini sorduğunu anlatarak, "Etrafına neşe saçmayı seven biriydi eşim. Eşim yoğun bakımdayken oğlumuzun resimlerini gösteriyordum. 'Göktuğum' diye seviyordu fotoğraflarına bakıp. Bir gün rüya görmüş; 'rüyamda oğlumuzu kucağıma almıştım. İyileşip oğlumla birlikte sizin yanınıza eve geliyordum' dedi. Eşim yoğun bakımdayken bile bana moral veriyordu. Ben de ona 'sabret iyi olacaksın' diyordum. Bana 'bitecek, atlatacağız' diyordu. Oğlumun durumu iyi şu anda, kuvözde. Eşim oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı. Hep oğlumuzu düşündü" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gümüşhane
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