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Koronavirüsten kampta korunuyorlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

Artvin'de koronavirüsten korunmak için Kafkasör Yaylası'na çıkan 3 kafadar, kar ve soğuk havaya aldırış etmedi. Çadır kurup kamp yaparak koronavirüsten korunmaya çalışan öğrenciler, şehir merkezinde virüs yayılma riskinin daha fazla olduğunu düşündükleri için böyle bir yol izlediklerini anlattılar.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, birçok öğrenci memleketine gitti. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinden, Mücahit Karalı, Furkan Çapaloğlu ve Baştuhan Zelbilci ise büyük şehirlerde Korona virüsünün yayılma olasılığı fazla olduğu gerekçesiyle Artvin’de kalmaya devam ettiler. Uyarılara uyan ve evde kalan üç arkadaş evde oturmaktan sıkılınca çareyi Kafkasör Yaylası’nda kamp kurmakta buldu. Doğayı seven gençler kış şartlarına aldırış etmeden sırt çantalarını alarak bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nın yolunu tuttular. Araç kullanmadan yürüyerek yaylaya varan gençler, karla kaplı yaylada çadırlarını açarak geceyi burada geçirdiler. Çam ağaçlarının arasında kurdukları çadırda Korona virüsünden kendilerini korumaya çalışan gençler, süreç normalleşene kadar şehre inmeyi düşünmediklerini söylediler.

Korona virüsünden korunmak için yaylada kamp kurdular

Okulların eğitime ara vermesine rağmen memleketi Erzurum’a dönmediğini ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar 2. Sınıf Öğrencisi Mücahit Karalı, şunları söyledi:

'EVDE SIKILDIK, DOĞAYA ÇIKTIK'

'EVDE SIKILDIK, DOĞAYA ÇIKTIK'
“Korona virüsünden dolayı okul tatil oldu. Tüm arkadaşlarımızda hemen hemen hepsi memlekete gitti. Kala kala birkaç arkadaş kaldık. Burada evde yaşıyoruz. Evde dört duvar arasında kalmaktan bayağı sıkıldık böyle kamp yapmak istedik.“
“3 arkadaş malzememizi aldık, Kafkasör Yaylası’nın yolunu tuttuk. Yürüye yürüye kendimize güzel bir yer bulduk. İki gün burada takılırız, daha sonra başka bir bölgede kamp çadırı kurarız.”

'BÜYÜK ŞEHİRLER TEHDİT ALTINDA, KALMAK İSTEMEDİK'

'BÜYÜK ŞEHİRLER TEHDİT ALTINDA, KALMAK İSTEMEDİK'
Hemşirelik 1.sınıf öğrencisi Furkan Çapaloğlu ise, büyükşehirlerde kendilerini güvende hissetmediklerini söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti:
"Arkadaşlarımızla beraber memleketlerimize dönmeyi düşünüyorduk. Fakat ortalıkta çıkan korona virüs nedeniyle kendimizi kampta bulduk. Büyükşehirlere gidip tehdit altında kalmak istemedik. Kafkasör Yaylası’na çıktık, kamp yapıyoruz. Geceyi burada geçireceğiz korona virüs salgını pek olumlu haberler gelmediği için birkaç gün burada kalmayı düşünüyoruz. Ortalık sakinleşene kadar buradayız.”
Tıbbı Sekreterlik 1.Sınıf öğrencisi Baştuhan Zelbilci ise "Virüsün şehirde insanlara daha hızlı yayıldığı için, bizde doğaya çıktık kamp yapıyoruz. Kafkasör’de arkadaşlarla birlikte güzel zaman geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Artvin koronavirüs yayla

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