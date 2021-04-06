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Koronavirüsten kaybettiği anne-babasını pencereden gözyaşları içinde uğurladı!

06.04.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir devlet hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Süleyman-Necmiye Eyigün çifti, 4 saat arayla hayatını kaybetti. Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları ise anne-babasını el sallayarak gözyaşları içinde uğurladı. Vefat eden çiftin 10 gün kadar yoğum bakımda kaldıktan sonra bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koronavirüsten kaybettiği anne-babasını pencereden gözyaşları içinde uğurladı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Süleyman ve Necmiye Eyigün gün çifti, aynı gün korona virüse yenildi. Cenaze nakil aracı yanından cenaze namazları kılınan çiftin kızı, “Baba, anne” diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün yaklaşık 15 gün önce korona virüse yakalandı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çift, durumlarının ağırlaşması sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 10 gün süren yaşam savaşına yenik düşen Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, aynı gün hayatlarını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Eyigün çiftinin cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Korona virüs önlemleri kapsamında çiftin cenaze namazı cenaze nakil aracından indirilmeden kılındı. Cenaze namazına Eyigün’ün çiftinin çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Eyigün çiftinin cenazeleri, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ANNE-BABASINA PENCEREDEN SESLENDİ

Cenaze namazının ardından Eyigün çiftinin evinin balkonunda bekleyen kızı, “Anne, baba” diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.

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İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kocaeli

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