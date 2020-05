Koronavirüsten korunmada etkili yöntem: Ağız gargarası

AĞIZ GARGARASI VİRÜSÜN ETKİNLİĞİNİ AZALTIYOR İngiltere’de bulunan Cardiff Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı son çalışma ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce koronavirüsü etkisiz hale getirerek Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden KBB Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. R. Murat Açıkalın, “Gargaralar ve ağız yıkama solüsyonları, KBB hekimi olarak bizlerin hasta koruma ve tedavisinde çok sık kullandığımız, içeriğinde Klorheksidin, benzidamin, povidin iyot, hidrojen peroksit, setilpiridinyum gibi ana maddeler ve bu ana maddelerin etkinliğini arttıran yardımcı maddelerden oluşturulmuş ilaçlardır. Bademcik iltihaplarında, farenjit-boğaz iltihaplarında, ağız kokusunda, diş eti rahatsızlıklarında, aft vb. birçok hastalığın gerek önlenmesinde gerekse tedavisinde gargaraları kullanmaktayız. Hali hazırda yapılan çalışmalarda gargaraların zarflı virüslerin etkinliğini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalarımızdan da bu etkinliğe dayanarak tedavi ettiğimiz hastalar olmaktadır. Ancak koronavirüs ile ilgili direkt bir veri elimizde şu an için mevcut değil. Koronavirüsü öldürüyor gibi iddialı bir cümle yerine, diğer zarflı virüslerde yaptığı gibi virüsün dışındaki lipit tabakayı tahrip ederek virüsün etkinliğini azalttığını düşünmekteyiz.” dedi. Açıkalın ayrıca şunları ifade etti:

KULLANIMI KOLAY



Tüm ilaç kullanımlarında olduğu gibi bu gargaraların ilaç olduğunu unutmadan, hekim tavsiyesiyle ilaca başlamanızda ve hekiminizin tavsiye ettiği sürelerde kullanmanız en sağlıklı yol olacaktır. Gargara kullanımı kolaydır. 2-3 saat arayla 15 ml. -kabaca 1 yemek kaşığı gargara solüsyonu ağız içinde yaklaşık 30 saniye çalkalanır ve tükürülür. Genelde 2 haftalık kullanım periyotlarından sonra -eğer uzun süre kullanmak gerekiyorsa 3-5 gün kullanmamakta fayda vardır geri dönüşümlü tat hissinde ve diş-dişetlerinde renk değişimi yapabilir. Bir de hamilelerde, emziren annelerde ve 12 yaş altı çocuklarda kullanımının uygun olmayacağını belirtmek gerekir."

"'Tek başına gargara kullanarak virüsten korunmak mümkündür'’ demek yerine, 'doğru maske kullanımına dikkat etmek' (çenede tutulan, burun açıkta bırakılan gibi yanlış kullanımları sık olarak görüyoruz), fiziki mesafeyi mümkün mertebe korumak, genel hijyen kurallarının yanı sıra gargara kullanmak bizi koronavirüse karşı daha güçlü kılacaktır" diyen Açıkalın, “Ağız hijyenine uymamanın sadece bu tip bulaşıcı hastalıklardan değil, ağız içi kanserlerin, gırtlak kanserinin bile hazırlayıcı nedenleri arasında olduğunu, birçok hastalığa davetiye çıkardığını ifade ediyorum. Ve yine bu hijyen kurallarının (diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, bol su içmek, el yıkamak vs.) dönemsel olmadığını her zaman dikkat etmemiz gereken kurallar olduğunu hatırlatıyorum. Koronavirüs ve benzeri salgın dönemlerinde (kuş gribi, domuz gribi vs.) ek olarak gargara kullanımını tavsiye ediyorum.” açıklamasında bulundu.