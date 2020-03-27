HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüsten korunmada güçlü bağışıklık da hijyen kadar şart!

Koronavirüsten korunmada güçlü bağışıklık da hijyen kadar şart!

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs de diğer tüm virüsler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan ve kronik hastalığı bulunan kişileri daha fazla etkiliyor. Çok hızlı yayıldığı ve etkileri şiddetli sonuçlara neden olduğundan koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler de daha fazla önem taşıyor. Bunun için de evde kalmak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve sağlıklı ve dengeli beslenmek yapmamız gerekenler listesinin en başında yer alıyor.

Koronavirüsten korunmada güçlü bağışıklık da hijyen kadar şart!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Her gün yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstererek bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı kurallara dikkat ederek bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeniz mümkün” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, bağışıklığımızı güçlendirmek için soframızdan eksik etmememiz gereken besin öğelerini anlattı, 9 güçlü savaşçıyı sıraladı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Vücudumuzda virüs gibi dış etkenlerin etkisiyle başlamış olan savaşı kazanmamızda en önemli besin ögelerinin başında antioksidanlar geliyor. Yaban mersini, nar, pancar, kırmızı lahana, yeşil çay gibi güçlü antioksidanların yanı sıra; bitkilere rengini ve tadını veren, en çok da sebze ve meyvelerde bulunan fitokimyasallar ile de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

C VİTAMİNİNE AĞIRLIK VERİN

Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artırmanın yanı sıra, antioksidan olarak da görev yaptığı için hücre ve doku onarımlarında başrol oynayan C vitaminine sofranızda mutlaka yer verin. C vitamini açısından zengin yiyecekler arasında portakal, mandalina, limon, kivi, maydanoz, ıspanak, turp, brokoli, kırmızı kapya biber ve yeşil biber yer alıyor.

A VİTAMİNİ İHMAL ETMEYİN

Yapılan bilimsel çalışmalar; A vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminde bozulmalara yol açtığını, bunun da enfeksiyon hastalıklarının ilerlemesini hızlandırdığını ortaya koyuyor. Hücresel farklılaşma, büyüme, üreme, göz sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir mikro besin ögesi olan A vitaminini özellikle bu süreçte ihmal etmeyin. A vitamininden zengin olan; yumurta, süt ve süt ürünleri, havuç, kırmızı biber gibi besinlerden karşılayabilirsiniz.

ÇİNKO KAYNAKLARINA ÖZEN GÖSTERİN

Çinkonun bağışıklık sisteminde merkezi bir rol oynadığı bilimsel veriler ışığında yıllar önce kanıtlandı. Yapılan çalışmalar, çinko eksikliği olan kişilerin çeşitli patojenlere (virüs, bakteri gibi) karşı duyarlılıklarının artmış olduğunu gösteriyor. Bu nedenle günlük beslenmenizde kabak çekirdeği, tam tahıllar, yulaf ve çiğ badem gibi çinko mineralinden zengin besinleri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye özen gösterin.

D VİTAMİNİNİZİ ÖLÇTÜRÜN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “D vitamini eksikliği özellikle kış aylarında ve yaşlı nüfusta en çok rastlanan vitamin eksikliğidir. Covid-19 da ilk olarak 2019 kışında tanımlandığı ve çoğunlukla orta yaşlıları ve yaşlıları etkilediği için bilim insanları tarafından D vitamini eksikliği ile Covid-19’a yakalanma riskinin arttığı düşünülüyor. D vitamininin bağışıklık sistemini destekleyici, vücut direncini artırıcı ve dolayısıyla viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkileri bulunuyor. Ancak D vitamininin yiyecekler ile alımı zor olduğundan hekiminize danışarak vücuttaki düzeyini ölçtürüp destek kullanmak gerekip gerekmediğini öğrenebilirsiniz” diyor.

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİKLERE SOFRANIZDA YER AÇIN

Bilimsel çalışmalar, sağlıklı bir bağırsak yapısının, zararlı mikroorganizmaların bağırsaklardan dolaşım sistemine geçişini azalttığını ve bu yapının beslenmeden etkilendiğini ortaya koyuyor.Bağırsak floramızın bütünlüğünü korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, yararlı bakterilerin gelişimi için onlara prebiyotik lifler vermek, bunun için de günlük beslenmemizde kefir, peynir gibi probiyotik yiyecekler ile yulaf, tam tahıllar, kurubaklagiller gibi prebiyotik kaynaklara yer vermek gerekiyor.

İDEAL KİLODA OLUN

Obezite bağışıklık sisteminde görevli yapıların üretimini ve sayısını bozuyor ve başlı başına enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kilonuzu kontrol ederek, sağlıklı kilo aralığında kalmaya dikkat edin.

TAZE YA DA TOZ ZENCEFİL TÜKETİN

Zencefil; artrit ve romatizma gibi dejeneratif hastalıklardan sindirim sistemi hastalıklarına (hazımsızlık, kabızlık ve ülser gibi) birçok kronik hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor. Hastalıkların tedavisinde yararlanılan anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerinin yanı sıra bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek antimikrobiyal potansiyele de sahip olan zencefili taze ya da toz zencefil olarak yemeklerinize ekleyerek de tüketebilirsiniz.

COVİD-19'A KARŞI HAYATINIZA BU 9 KURALI ADAPTE EDİN

Yeterli ve dengeli beslenin.
Mevcut ağırlığınızın her kilosu için 35 ml su tüketin. 60 kg için, 60 X 35 ml
Günlük toplam 5 porsiyon mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketin.
Bağışıklığı güçlendirmede bilimsel kanıtı olan baharatlarla yiyecek ve içeceklerinizi tatlandırın.
Düzenli egzersiz yapın.
İdeal kilonuzda olun.
Sigara ve alkol tüketmeyin.
Günlük 7-9 saat uyumaya özen gösterin.
Kişisel hijyenin yanı sıra besin hijyenine de dikkat edin.<br><div class="btnGoHomePage"><a href="https://www.mynet.com"><strong class="click-tracking" data-event-category="detailHomeButton" data-event-label="En Önemli Haberler Butonu" data-event-action="click">GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ</strong></a></div>
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs tavsiyesi102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs tavsiyesi
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi Covid-19 koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Sonuç ne kadar sürede çıkıyor?

Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Sonuç ne zaman çıkıyor?

Uzmanından dikkat çeken dezenfektan uyarısı!

Uzmanından dikkat çeken dezenfektan uyarısı!

Koronavirüse karşı ev hijyenine dikkat!

Koronavirüse karşı ev hijyenine dikkat!

102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs tavsiyesi

102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs tavsiyesi

Koronavirüsten korunmak için cep telefonları nasıl temizlenmeli?

Koronavirüsten korunmak için cep telefonları nasıl temizlenmeli?

Astım ve alerjik hasta olanlarla ilgili çok önemli koronavirüs uyarısı

Astım ve alerjik hasta olanlarla ilgili çok önemli uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.