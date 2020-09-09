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Koronavirüsten korunmada yeni yöntem: Antiviral destek

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs verilerinde yaşanan artıştan dolayı uyarıda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde en iyi korunma yönteminin benimsenmiş olacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabileceğini söyleyen uzmanlar, bakın neler söyledi...

Koronavirüsten korunmada yeni yöntem: Antiviral destek

Vatandaşların maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmenin yanı sıra takviye pastillerde de virüsten daha iyi korunabileceğini ifade eden Prof. Gerek, “Almanya'da gerçekleştirilen araştırmalar, antiviral ve antibakteriyel özelliği ile bilinen Cistus Creticus bitkisinin, koronavirüs ve grip gibi zarflı virüsler ile mücadelede etkin rol oynayabileceğini gösterdi” dedi.

Tüm dünyanın zorlu bir pandemi dönemi içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Almanya Berlin'de akredite edilmiş bir laboratuarda yapılan in-vitro çalışmada, Cistus Creticus içeren pastillerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi. Yapılan bu araştırma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pandemilere neden olan zarflı virüslere karşı büyük oranda antiviral etkinlik gösteren Cistus Creticus bitki özü içeren ürünlerin, Covid-19 ile mücadelede korunmaya katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

İKİNCİ DALGA YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ARTIRMALIYIZ

Ülkemizin salgınla olan mücadelesinde Mayıs ayına kadar çok iyi savunma elde edildiğini de sözlerine ekleyen Gerek, “Yaz mevsimi, düğün ve tatil sezonunun açılması ile koronavirüs vaka sayılarında bir artış yaşandı. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da yukarılara çıkmaması için gereken tedbirleri alarak sosyal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'un ikinci dalgasıyla mücadele ediliyor. Ülkemizde de ikinci dalga yaşanmaması için kişisel ve toplumsal olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

AĞIZ VE YUTAK BÖLGESİNDE BARİYER OLUŞTURUYOR

Halk arasında pembe laden olarak bilinen ve Akdeniz Bölgesi’den bolca yetişen Cistus Creticus’un antioksidan özelliği ile bilindiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Cistus Creticus bitkisinin özünü içeren pastiller ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir. Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar. Bu bariyer sayesinde, virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir. Cistus Creticus içeren ürünler pandemi döneminde viral enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olabilir” dedi.

DHA

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