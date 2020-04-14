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Koronavirüsten korunmak için akciğer geliştirmenin 4 yolu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması hemen herkes tarafından biliniyor. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Özellikle akciğer kapasitesini artırmanın büyük önem taşıdığını söyleyen uzmanlar, akciğerleri koronavirüse karşı geliştirmenin 4 etkili yolunu anlattı.

Koronavirüsten korunmak için akciğer geliştirmenin 4 yolu

Dünyayı sarsan koronavirüsün hızını kesmenin en etkili yolu evde kalmak, sosyal izolasyon sağlamak. Ancak evlerde geçirilen sürenin sağlığımızı olumsuz etkilememesi için hareketsizlikten kaçınmak da şart. Zira evde hareket kabiliyetinin azalması, gün içinde sürekli bilgisayar başında olmak ve ev içindeki aktiviteleri minimumda tutmak, kişide hali hazırda bulunan hastalıkları da tetikleyebiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım “Koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor, zatürre gelişmesine neden olarak hastalarda nefes darlığı oluşturuyor. Bu nedenle bu hastalığa yakalananların, tedavi olup iyileşenlerin veya sağlıklı olup evde izole olanların yapabileceği bazı solunum egzersizleri mevcut. Bu egzersizler akciğer kapasitesinin artmasına, solunum kaslarının güçlenmesine, oksijen satürasyonunun yükselmesine yardımcı oluyor” diyor. Dr. Zekai Tarım, akciğer kapasitesini geliştirmek için evde hemen herkesin yapabileceği basit egzersizleri ise şöyle anlatıyor:

DİYAFRAM EGZERSİZLERİ

Dizleriniz bükülü olarak sırt üstü uzanın (destek için dizinizin altına yastık koyabilirsiniz) veya bir sandalyede otururken, bir elinizi göğüs kafesinin üstüne diğer elinizi de karnınızın üst kısmına koyun (midenizin üstüne). Burnunuzdan sakince nefes alın ve bu esnada karnınızdaki elinizin yukarıya kalkması için karnınızı şişirin (göğüs kafesinizdeki eliniz hareket etmemeli). Ardından burnunuzdan aldığınız havayı, ağzınızdan yavaş yavaş verin, nefesinizi verirken karın kaslarınızı kasarak, karnınızdaki elinizin aşağıya inmesini sağlayın. Bu hareket en önemli solunum kası olan diyaframı güçlendirir. Gün içinde bu nefes egzersizini 5-10 dakika süre ile üç ya da dört kez yaparsanız, nefesinizi daha kolay almanızı sağlayacaktır ve zaman içinde otomatik hale gelecektir.

BÜZÜK DUDAK SENDROMU

Bu egzersizde, oturur vaziyette burnunuzdan nefes alın, sonra dudaklarınızı olabildiğince büzerek ıslık çalar şekilde yavaşça nefesinizi verin. Böylece akciğer kapasitenizi artırıp, akciğerinizdeki havayı büyük ölçüde boşaltmış olursunuz. Bu egzersizi günde 2-3 kez 5 dakika uygulayabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞ

Evde yürüyüş kapasitemizi 6 dakika yürüme testiyle belirleyebiliriz. Bu testte zaman tutarak ev içinde 6 dakika süresince kaç metre yürüdüğümüzü hesaplayabiliriz. Her hafta bu takibi yaparak kondisyonumuzu da takip edebiliriz. Yürüyüşün temposunda hafif, orta tercih edilmelidir. Bu tempo yürürken konuşmamızı engellemeyecek bir tempodur. İleri düzey kalp yetersizliği olan hastalarımızın bu tempoda yürüyüş yapmaları uygun olmayacaktır. Bu hastalarımız ise iki saatte bir ayağa kalkarak, ayakta durma sürelerini uzatmaları veya bir, iki dakikalık kısa yürüyüşler yapmaları yeterli olacaktır.

YOGA VE PİLATES

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım “Yoga ve pilates gibi egzersizlerin diyaframı çalıştırarak akciğer kapasitesini arttırıcı, solunum kaslarını güçlendirici etkileri olduğu saptanmıştır. Yoga egzersizlerinin bir diğer faydası otonom sinir sistemindeki sempatik sinir sistemi etkilerini baskılamasıdır. Bu şekilde hem hava yolları kullanımı daha iyi hale gelir, hem de stresle mücadele güçlenerek bağışıklık sistemi güçlenir” diyor.

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