HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini idrar kaçırmaya neden olabilir

Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini idrar kaçırmaya neden olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 09:15 | Son Güncelleme

Günümüzde idrar kaçırma özellikle kadınların en büyük problemleri arasında yer alıyor. İdrar kaçırma çok daha ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabiliyor. Koronavirüsünden korunmak amacıyla bu süreçte gereğinden fazla tüketilen C vitamininin, özellikle aşırı aktif mesaneye bağlı sıkışma tipinde idrar kaçırma problemi yaşayan kişilerde sorun yaratabileceği belirtildi.

Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini idrar kaçırmaya neden olabilir

Koronavirüsünden korunmak için pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünerek C vitamini almaya başladı. C vitamininin bağışıklık sistemi için gerekli vitaminlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Ancak vücudun ihtiyacından fazla alınan C vitamini, bağışıklık sistemine ekstra fayda getirmez. Zaten vücudumuz fazla C vitaminini depolamıyor ve idrar yoluyla dışarı atıyor. C vitamini vücuttan atılırken idrarı daha asidik hale getiriyor. Bu da özellikle aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı / interstisyel sistit tanılı hastalarda şikayetlerin alevlenmesine neden oluyor.” dedi.

Özellikle idrar kaçırma problemi yaşayanların C vitamini tüketirken dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Eğer siz doğal besinlerle C vitamini alıyorsanız ve kronik bir hastalığınız yoksa, ekstra C vitamini almanıza da gerek yok. Bu klinik çalışmalarla ispatlanmış bir bilgi. Doktor önerisi olmadan, kendi kendimize ekstradan C vitamini almamıza gerek yok. Doğal ve dengeli beslenen, sağlıklı bir insan da eğer sebzesini, meyvesini yeteri kadar tüketiyorsa zaten C vitamini eksikliği olmaz. Dolayısıyla sağlıklı bireyler için kesinlikle ekstra C vitamini almayı önermiyoruz.” diye konuştu.

İDRAR KAÇIRANLAR VE MESANE AĞRISI SENDROMU OLANLAR C VİTAMİNİ TÜKETMEMELİ

Fazla tüketilen C vitamini sonrasında aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı sendromlu hastaların şikayetlerinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan şöyle devam etti: “Aşırı aktif mesane dediğimiz şey, kadınlarda ve erkeklerde herhangi bir anatomik ya da hormonsal nedene bağlı olmadan hastada ani sıkışma hissinin ortaya çıkmasıdır. Bazen bu ani sıkışma hissiyle birlikte hasta tuvalete gidene kadar idrarını yetiştiremiyor ve kaçırıyor. Buna da ‘sıkışma tipi idrar kaçırma’ adını veriyoruz. Gereğinden fazla C vitamini aldığımızda, bu C vitamini, idrarı asitleştirerek mesanenin daha fazla uyarılmasına ve aşırı aktif mesane sendromlu hastalarda şikayetlerin artarak kişinin daha büyük sıkıntılar çekmesine sebep oluyor.”

Prof. Dr. Tufan Tarcan, mesane ağrısı sendromu / interstisyel sistit hastalığını ise şu şekilde anlattı: “Burada sebebini bilmediğimiz bir şekilde mesanede dolumla birlikte ağrı oluşuyor. Mesane doldukça ağrı şiddetleniyor. Herhangi bir bakteri ya da virüs etiyolojide rol oynamıyor. Otoimmün bir hastalık değil. Henüz nedenini bilmiyoruz. Ama bu hastalıkta özellikle yediğimiz içtiğimizle çok paralel seyrediyor semptomlar. Özellikle idrarın asidik olması mesaneyi daha çok uyarıyor ve mesane ağrısını şiddetlendirerek sıklığını artırıyor. Biz böyle bir süreçte hastaya zaten diyetle alakalı bir beslenme öneriyoruz. Bu tabloda eğer C vitamini fazla alınırsa mesane ağrısı sendromunda şikayetlerin artması şeklinde bir sonuçla karşılaşıyoruz.”

FAZLA C VİTAMİNİ SAĞLIKLI KİŞİYE FAYDASI YOK

Bağışıklık sistemi normal olan, beslenme sıkıntısı olmayan bir kişinin ekstradan C vitamini almasına ihtiyacı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Fazladan aldığınız C vitamini sadece idrar kesenize zarar verir. Gereğinden fazla C vitaminini vücut biriktirmez ve atar. Bu idrar ile atılan C vitamini de idrarınızı asidik hale getirerek bazı mesane semptomlarının ortaya çıkmasına ya da olan hastalıklardaki şikayetlerin çoğalmasına yol açar.” açıklamasında bulundu.

EVDEN ÇIKAMAYANLAR İÇİN MESANE PEDİ HİJYENİ SAĞLAYABİLİR

Yaşadığımız bu zor süreçte ciddi bir sağlık problemi olmadığı sürece, özellikle 65 yaş üstü kişilerin hastanelere gitmemesini öneren Prof. Tarcan, idrar kaçırma problemi yaşayan bir kişinin tedavi sürecine kadar hijyen açısından alacağı önlemleri ise şu şekilde paylaştı:

"İdrar kaçırma tedavisi için mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulması gerektiğini hep söylüyoruz. Ancak, bu pandemik dönemde elbette hekime başvurana kadar, idrar toplayıcı ürünleri yani mesane pedlerini kullanabiliriz. Koronavirüsü dolayısıyla evden çıkamadığımız bu süreçte idrar kaçırma problemi yaşayanlara özel olarak spesifik tasarlanmış mesane pedlerini tavsiye ediyorum. İdrar kaçırma problemiyle mücadele edenler bu süreci mesane pedlerinin yardımıyla evden dışarı çıkmadan daha hijyenik ve daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirler. Ancak, özellikle yeni başlayan idrar kaçırma ile birlikte ateş, idrar yaparken yanma, idrarda kötü koku ya da renk değişikliği, veya sistemik farklı yakınmaların bulunması halinde vakit geçirmeden bir üroloji uzmanına başvurmak gerekir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Çocukları koronavirüse karşı böyle uyardılarÇocukları koronavirüse karşı böyle uyardılar
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs haberleri sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan yeni önlemi duyurdu

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan yeni önlemi duyurdu

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs alerjik hastalığı olanları etkiler mi?

Koronavirüs alerjik hastalığı olanları etkiler mi?

Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebir

Pazarcılar: Salgına karşı tüketin

Çocuklara çizgi karakterli koronavirüs uyarısı

Çocukları koronavirüse karşı böyle uyardılar

Prof. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs hakkında merak edilen soruyu yanıtladı

Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Hastalarda...

Başkentte toplu ulaşımı kullanım yüzde 80 azaldı

Başkentte toplu ulaşımı kullanım yüzde 80 azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.