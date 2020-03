Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini idrar kaçırmaya neden olabilir

Koronavirüsünden korunmak için pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünerek C vitamini almaya başladı. C vitamininin bağışıklık sistemi için gerekli vitaminlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Ancak vücudun ihtiyacından fazla alınan C vitamini, bağışıklık sistemine ekstra fayda getirmez. Zaten vücudumuz fazla C vitaminini depolamıyor ve idrar yoluyla dışarı atıyor. C vitamini vücuttan atılırken idrarı daha asidik hale getiriyor. Bu da özellikle aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı / interstisyel sistit tanılı hastalarda şikayetlerin alevlenmesine neden oluyor.” dedi.

Özellikle idrar kaçırma problemi yaşayanların C vitamini tüketirken dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Eğer siz doğal besinlerle C vitamini alıyorsanız ve kronik bir hastalığınız yoksa, ekstra C vitamini almanıza da gerek yok. Bu klinik çalışmalarla ispatlanmış bir bilgi. Doktor önerisi olmadan, kendi kendimize ekstradan C vitamini almamıza gerek yok. Doğal ve dengeli beslenen, sağlıklı bir insan da eğer sebzesini, meyvesini yeteri kadar tüketiyorsa zaten C vitamini eksikliği olmaz. Dolayısıyla sağlıklı bireyler için kesinlikle ekstra C vitamini almayı önermiyoruz.” diye konuştu.