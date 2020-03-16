Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı önerilerde bulunan Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, bağışıklık sistemini destekleyen önerilerde bulundu. Sayın, dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüse karşı, hijyen kadar bağışıklık sisteminin de güçlü olmasının önemine dikkat çekti. Uzman diyetisyen, bağışıklık sistemini desteklemek için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

'HER SEFERİNDE DAHA ÖNCE DENEMEDİĞİNİZ BİR PROBİYOTİĞİ DENEYİN'

Korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, “Her seferinde daha önce denemediğiniz bir probiyotiği deneyin. Kış boyu kullanın. Taşıması gereken diğer özellikler ise; mide ve safra asitlerine, antibiyotiklere dayanıklı olmalıdırlar, bağırsağa indiklerinde aktivite gösterebilmeliler. Viral enfeksiyonlara karşı probiyotik destekler, sizi koruyucu etkiye sahiptir. Sadece korona virüs için değil, tüm enfeksiyonlarda ve önlenmesinde su vazgeçilmenizdir. Ülkemizde kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliği anemisine sık rastlanmaktadır. Yani aslında bağışıklık sistemini tehdit eden hastalıklar arasında dolaylı olarak, demir eksikliği anemisi de yer almaktadır. İştah açmayan ve kabızlık yapmayan demir destekleri için beslenme ve diyet uzmanınıza başvurunuz. Bağışıklığın temel gereksinmesi çinkonun en güçlü kaynaklarından biri zencefil, diğer ise kuru yemiştir” dedi.