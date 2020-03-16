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Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için hijyen kadar bağışıklık sisteminin güçlü olmasının da önem taşıdığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Işın Sayın, bağışıklık sistemini destekleyen besinler hakkında bilgi verdi. İşte koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler...

Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı önerilerde bulunan Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, bağışıklık sistemini destekleyen önerilerde bulundu. Sayın, dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüse karşı, hijyen kadar bağışıklık sisteminin de güçlü olmasının önemine dikkat çekti. Uzman diyetisyen, bağışıklık sistemini desteklemek için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

'HER SEFERİNDE DAHA ÖNCE DENEMEDİĞİNİZ BİR PROBİYOTİĞİ DENEYİN'

Korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Işın Sayın, “Her seferinde daha önce denemediğiniz bir probiyotiği deneyin. Kış boyu kullanın. Taşıması gereken diğer özellikler ise; mide ve safra asitlerine, antibiyotiklere dayanıklı olmalıdırlar, bağırsağa indiklerinde aktivite gösterebilmeliler. Viral enfeksiyonlara karşı probiyotik destekler, sizi koruyucu etkiye sahiptir. Sadece korona virüs için değil, tüm enfeksiyonlarda ve önlenmesinde su vazgeçilmenizdir. Ülkemizde kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliği anemisine sık rastlanmaktadır. Yani aslında bağışıklık sistemini tehdit eden hastalıklar arasında dolaylı olarak, demir eksikliği anemisi de yer almaktadır. İştah açmayan ve kabızlık yapmayan demir destekleri için beslenme ve diyet uzmanınıza başvurunuz. Bağışıklığın temel gereksinmesi çinkonun en güçlü kaynaklarından biri zencefil, diğer ise kuru yemiştir” dedi.

'LİMONLU, NANELİ BİTKİ ÇAYLARI EVİNİZDEN EKSİK OLMASIN'

Vitaminlerin bağışıklık sistemi için önemine değinen Sayın, “Çoğu bireyin C vitamini için meyveye ihtiyacı var fakat meyvenin şekerine ihtiyacı yok. En genel geçer öneri de bu noktada limondur. Her gün kişi başı 1 limonu bitirin. E vitamini bağışıklık için kıymetlidir. İşlem görmüş domateste; A vitamini aktivitesi artar. Böylece salça, A vitamini aktivitesi en yüksek besinlerden biri olup Türk mutfağının neredeyse bel kemiğini oluşturur. Haftada 2 kez çiğ soğan veya sarımsak tüketin. Ekinezya, ada çayı, kuşburnu, kış çayı ve zencefilli limonlu naneli bitki çayları evinizden eksik olmasın” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi diyet koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
önüne gelen bişi diyor arkadaş yaaaa :D
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